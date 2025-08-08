DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LEG Immobilien auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Thomas Rothäusler zog in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung ein leicht positives Fazit. Die Verschuldung bleibe derweil auf einem hohen Niveau, da die Veräußerungsaktivitäten weiterhin verhalten gewesen seien./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 73,20EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Thomas Rothäusler
Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
