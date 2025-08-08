DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe die Gewinnerwartungen verfehlt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Angesichts der negativen Auswirkungen von Zöllen und Wechselkursen seien die Resultate auf bereinigter Ebene eher verhalten ausgefallen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei zwar bestätigt worden, jedoch sei nun eine deutliche Steigerung der operativen Gewinnmarge (Ebita-Marge) im Schlussquartal erforderlich, was weiterhin ungewiss sei./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 43,30EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
