    UBS stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle verwies in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung auf starke Zahlen, aber erste Anzeichen einer geschäftlichen Abschwächung. Die Aussagen zu den Erlösen und den Vertragserneuerungen deuteten aber auf einen stärkeren Gegenwind im Rückversicherungsbereich hin als erwartet./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,98 % und einem Kurs von 568,8EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Will Hardcastle
    Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 590
    Kursziel alt: 590
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
