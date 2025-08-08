DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach mehreren Investorenveranstaltungen mit Interimschef Nik Jhangiani von 2060 auf 2020 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Manager habe zuversichtliche Botschaften zum erhöhten Sparziel des Spirituosenkonzerns verbreitet, schrieb Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts negativer Zollauswirkungen könnte 2026 ein Jahr mit geringeren Reinvestitionen werden./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,40EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mitch Collett
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20,2
Kursziel alt: 20,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
