    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Diese hätten größtenteils den zuvor veröffentlichten Eckdaten des Wechselrichter-Herstellers entsprochen, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt für Energielösungen für Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe sehe sich wegen einer Reihe von Faktoren mit Gegenwind konfrontiert, darunter das rückläufige Wirtschaftswachstum im Heimatmarkt, der verstärkte Wettbewerb und der daraus resultierende Preisdruck durch asiatische Hersteller sowie ein langsamer als erwarteter Abbau der Lagerbestände der Kunden./la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,26 % und einem Kurs von 22,92EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Mengxian Sun
    Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 19
    Kursziel alt: 19
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
