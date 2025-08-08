    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnder Armour Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Under Armour Registered (A)

    Unter Druck nach Zahlen

    Under Armour: Jetzt nicht ins Schwitzen kommen!

    Sportartikelhersteller haben in diesen Tagen zu kämpfen. Deutlich abzulesen an den Marktführern Nike, Adidas und Puma. So auch Under Armour. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitag seine Geschäftszahlen.

    Under Armour Umsatz für das zweite Quartal blieb dabei unter den Erwartungen der Analysten, da der Sportbekleidungshersteller aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der Unsicherheit hinsichtlich der Zölle mit einer gedämpften Nachfrage in Nordamerika zu kämpfen hat.

    Das Unternehmen rechnet nun mit einem Rückgang des Quartalsumsatzes zwischen 6 Prozent und 7 Prozent, während Analysten laut Daten der LSEG im Durchschnitt von einem Rückgang von 2,9 Prozent ausgehen.

    Der Umsatz ging um 4 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar zurück. Der Umsatz in Nordamerika sank um 5 Prozent auf 670 Millionen US-Dollar, während der internationale Umsatz um 1 Prozent auf 467 Millionen US-Dollar zurückging.

    Der Umsatz mit Bekleidung sank um 1 Prozent auf 747 Millionen US-Dollar, der Umsatz mit Schuhen sank um 14 Prozent auf 266 Millionen US-Dollar und der Umsatz mit Accessoires stieg um 8 Prozent auf 100 Millionen US-Dollar.

    Seit 2024 befindet sich Under Armour in einem Umstrukturierungsprozess. CEO Kevin Plank möchte das Unternehmen wieder mehr in seine ursprüngliche Mitte führen: Hin zu dem innovativen Gründergeist.

    Er entwickelte Ende der 1990er ein Shirt aus Mikrofaser-Polyester, das Feuchtigkeit ableitet, statt sie zu speichern und das man "Under Armour" tragen kann; unter der Rüstung, denn er war Football-Spieler und ihn nervten die verschwitzten Baumwollhemden.

    Er begann im Keller seiner Oma Kisten mit Stoffen zu sammeln und verkaufte zunächst aus dem Auto. Heute ist sein Unternehmen ein weltweit operierender Sportartikelhersteller. 

    Die Quartalszahlen gefallen den Anlegern aber gar nicht: Sie schicken am Freitag die Papiere zweistellig in den Keller. Zeit sich ein Hemd von Under Armour zu gönnen, um nicht ins Schwitzen zu kommen!

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

