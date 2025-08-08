DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die detaillierten Zahlen des Lkw-Zulieferers für das zweite Quartal hätten die vorläufigen Eckdaten vollständig bestätigt, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der volatilen Absatzmärkte und der anhaltenden Zoll-Unsicherheiten halte er die jüngst reduzierten Unternehmensziele aber für zu eng gefasst./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 15,96EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 17
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
