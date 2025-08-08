    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Resultate bestätigten den Margendruck, dem sich der Halbleiterzulieferer ausgesetzt sehe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem zeugten die Ergebnisse von einer zurückhaltenden Stimmung der Kunden. Es komme die Frage auf, ob sich die Entwicklung nach dem Boom normalisiere./la/mis

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Michael Kuhn
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 41
    Kursziel alt: 41
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



