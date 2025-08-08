UBS belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2200 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 1.691 auf Tradegate (08. August 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 77,36 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.098,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +3,73 %/+34,13 % bedeutet.