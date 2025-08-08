ANALYSE-FLASH
UBS belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2200 Euro
- UBS belässt Rheinmetall auf "Buy", Kursziel 2200 Euro.
- Anlegerreaktion auf Ergebnisse schwierig wegen Geopolitik.
- Rheinmetall bleibt eine der besten Sektoraktien.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Die Reaktion der Anleger auf Ergebnisse mit dem Aktienkurs in Einklang zu bringen, sei bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern wegen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen schwierig, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Tenor in einer Telefonkonferenz sei optimistisch gewesen, doch dies reiche an solch einem Tag nicht aus. Er sprach von einer Bereinigung der Positionierung, doch die geopolitische Lage werde sich wohl nicht gegen Verteidigungsausgaben wenden. Er bekräftigt daher seine Einschätzung, dass Rheinmetall weiterhin zu den besten Sektoraktien zählt./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 1.691 auf Tradegate (08. August 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 77,36 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.098,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +3,73 %/+34,13 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 2200 Euro
Interview mit RHM CEO Pappberger (Deutschlandfunk 08.08.2025)
jetzt sind sie wieder alle da, die Hobbyanalysten und "ich habs ja gewusst Experten"
Im Einklang mit der wachsenden Neuausrichtung vieler Investoren auf den Rüstungssektor als vermeintlich sicheren Hafen hat BlackRock am vergangenen Freitag seine Beteiligung an Rheinmetall signifikant aufgestockt.
Auffällig war in der letzten Handelswoche das wiederkehrende Muster: Der Kurs wurde bis etwa 15:30 Uhr regelmäßig gedrückt um dann mit Eröffnung der US-Märkte wieder hochgekauft zu werden. Dieses Verhalten könnte darauf hindeuten, dass institutionelle Investoren mit hohem Kapitalvolumen gezielt Short-Instrumente eingesetzt haben, um günstiger nachzukaufen. Diese Short-Positionen müssen allerdings zu gegebener Zeit auch wieder aufgelöst werden, was zusätzlichen Kaufdruck erzeugen dürfte.
Spätestens im Zeitraum September/Oktober könnte ein signifikanter Kursanstieg bevorstehen. Eventuell startet dieser Impuls aber bereits diese Woche, wenn Rheinmetall mit den Q2-Zahlen positiv überrascht. Auffällig ist zumindest, dass der Anteilsaufbau bei BlackRock unmittelbar vor dem Zahlenwerk erfolgt ein Timing, das Interpretationsspielraum bietet.