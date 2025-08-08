    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2200 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Rheinmetall auf "Buy", Kursziel 2200 Euro.
    • Anlegerreaktion auf Ergebnisse schwierig wegen Geopolitik.
    • Rheinmetall bleibt eine der besten Sektoraktien.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2200 Euro
    Foto: David Young - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Die Reaktion der Anleger auf Ergebnisse mit dem Aktienkurs in Einklang zu bringen, sei bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern wegen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen schwierig, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Tenor in einer Telefonkonferenz sei optimistisch gewesen, doch dies reiche an solch einem Tag nicht aus. Er sprach von einer Bereinigung der Positionierung, doch die geopolitische Lage werde sich wohl nicht gegen Verteidigungsausgaben wenden. Er bekräftigt daher seine Einschätzung, dass Rheinmetall weiterhin zu den besten Sektoraktien zählt./rob/tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 1.691 auf Tradegate (08. August 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.

    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 2200 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
