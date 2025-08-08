GOLDMAN SACHS stuft APPLE INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 266 US-Dollar belassen. Investitionen in die US-Fertigung verschafften dem iPhone-Hersteller eine Zollausnahme, schrieb Michael Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit würden vorherige Bedenken zerstreut. Im Konkurrenzkampf könne es Apple zum Vorteil werden, wenn andere Gerätehersteller keine Befreiung erhalten sollten./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 190,2EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michael Ng

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 266

Kursziel alt: 266

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

