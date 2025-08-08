    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft APPLE INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 266 US-Dollar belassen. Investitionen in die US-Fertigung verschafften dem iPhone-Hersteller eine Zollausnahme, schrieb Michael Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit würden vorherige Bedenken zerstreut. Im Konkurrenzkampf könne es Apple zum Vorteil werden, wenn andere Gerätehersteller keine Befreiung erhalten sollten./tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:48 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 190,2EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Michael Ng
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 266
    Kursziel alt: 266
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 266,00$, was eine Steigerung von +20,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft APPLE INC auf 'Buy' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 266 US-Dollar belassen. Investitionen in die US-Fertigung verschafften dem iPhone-Hersteller eine Zollausnahme, schrieb Michael Ng in einer am Freitag …