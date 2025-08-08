    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    ANALYSE-FLASH

    Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 51 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank stuft Bechtle auf "Buy" mit 51 Euro.
    • Profitabilität übertrifft Konsensschätzung deutlich.
    • Bechtle bestätigt Jahresziele und operative Dynamik.
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 51 Euro
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Profitabilität habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der IT-Dienstleister eine verbesserte operative Dynamik zum ersten Jahresviertel verzeichnet und die Jahresziele bestätigt./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,23 % und einem Kurs von 40,00 auf Tradegate (08. August 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,05 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +9,78 %/+27,25 % bedeutet.


