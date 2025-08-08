Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Volker Geyer, hat den Vorschlag, einer lÃ¤ngeren Lebensarbeitszeit fÃ¼r Beamte zurÃ¼ckgewiesen.



"Es ist schon verwunderlich, mit welchen absurden Ideen die Debatte um die sozialen Sicherungssysteme inzwischen gefÃ¼hrt wird", sagte Geyer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). Kein Mensch habe eine durchschnittliche Lebenserwartung.





"Beamte, Arbeitnehmende, SelbststÃ¤ndige, MÃ¤nner, Frauen, Akademiker, HauptschÃ¼ler, Ãœbergewichtige, Sportler - bei jeder Gruppe kÃ¤me eine andere Lebenserwartung raus. Wollen wir wirklich auf diesem Niveau diskutieren?", fragte Geyer weiter.



Er reagierte damit auf eine Untersuchung des Pestel-Instituts. Ã–konomen des Instituts schlagen vor, Beamte kÃ¼nftig fÃ¼nfeinhalb Jahre lÃ¤nger arbeiten zu lassen als Arbeiter. Grundlage des Vorschlags ist die unterschiedliche durchschnittliche Lebenserwartung in den Berufsgruppen.





