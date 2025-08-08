UBS stuft BP auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial. Mit Blick auf BP liege diese "Mark-to-Market"-Bewertung um 34 Prozent über der Konsensschätzung./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 4,863EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,25

Kursziel alt: 4,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



