UBS stuft ENI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 14,90EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,50

Kursziel alt: 14,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

