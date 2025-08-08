Börsen Update Europa - 08.08. - FTSE Athex 20 stark +2,20 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:53) bei 31.601,38 PKT und steigt um +1,01 %. Top-Werte: Bechtle +8,44 %, Hochtief +3,47 %, ThyssenKrupp +2,74 % Flop-Werte: IONOS Group -3,43 %, Talanx -3,01 %, Jungheinrich -2,69 %

Der DAX steht bei 24.201,59 PKT und gewinnt bisher +0,04 %. Top-Werte: Fresenius +4,20 %, Commerzbank +3,66 %, Merck +2,84 % Flop-Werte: Münchener Rück -6,48 %, Hannover Rueck -4,94 %, Deutsche Telekom -1,12 %

Der TecDAX steht bei 3.779,99 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +10,14 %, Bechtle +8,44 %, CANCOM SE +3,28 %

Flop-Werte: Eckert & Ziegler -7,48 %, IONOS Group -3,43 %, SUESS MicroTec -3,38 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 5.341,99 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Siemens +1,80 %, BBVA +1,78 %, SAFRAN +1,75 %

Flop-Werte: Münchener Rück -6,48 %, Wolters Kluwer -2,98 %, Sanofi -1,29 %

Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 4.710,20 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,74 %, Raiffeisen Bank International +5,25 %, Lenzing +3,12 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -3,97 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,57 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,87 %

Der SMI steht aktuell (13:59:53) bei 11.821,47 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: UBS Group +1,02 %, Partners Group Holding +0,65 %, Logitech International +0,60 %

Flop-Werte: Swiss Re -3,14 %, Zurich Insurance Group -1,69 %, Roche Holding -1,45 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.729,03 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Credit Agricole +2,13 %, STMicroelectronics +2,06 %, SAFRAN +1,75 %

Flop-Werte: Sanofi -1,29 %, Teleperformance -1,26 %, Hermes International -1,24 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.598,47 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,37 %, Volvo Registered (B) +0,82 %, SSAB Registered (A) +0,81 %

Flop-Werte: Telia Company -0,77 %, Alfa Laval -0,64 %, AstraZeneca -0,63 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.110,00 PKT und steigt um +2,20 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,40 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,00 %, Public Power +1,79 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,12 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,11 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,02 %