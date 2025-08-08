    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMonster Beverage AktievorwärtsNachrichten zu Monster Beverage

    Monster Beverage Aktie startet durch - 08.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Monster Beverage Aktie bisher um +5,40 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Monster Beverage Aktie.

    Foto: robcartorres - stock.adobe.com

    Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

    Monster Beverage Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.08.2025

    Die Monster Beverage Aktie konnte bisher um +5,40 % auf 56,58 zulegen. Das sind +2,90  mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Monster Beverage über einen Zuwachs von +2,70 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,81 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,85 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

    Monster Beverage Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,64 %
    1 Monat +3,81 %
    3 Monate +2,70 %
    1 Jahr +30,68 %

    Informationen zur Monster Beverage Aktie

    Es gibt 975 Mio. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,13 Mrd.EUR wert.

    Monster Beverage Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Monster Beverage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monster Beverage

    +9,22 %
    +8,28 %
    +2,90 %
    +2,61 %
    +24,85 %
    +22,31 %
    +54,99 %
    +141,00 %
    +811,84 %
    ISIN:US61174X1090WKN:A14U5Z



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
