AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ...

Als langjähriger Unterstützer der Plattform hatte die AAMG bereits 16 Lilium-Flugzeuge in Auftrag gegeben und damit ihr Vertrauen in die Technologie und die Vision des Programms bewiesen. Die Gruppe bereitet sich nun auf eine Wiederbelebung des Unternehmens vor; dafür steht ihr Kapital von über 250 Millionen Euro zur Verfügung.

Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg bei Lilium und will Arbeitsplätze in der europäischen Luft- und Raumfahrt schaffen München (ots) - Ambitious Air Mobility Group N.V. (AAMG) und Partner bestätigten heute ihr großes Interesse an der Fortführung des Lilium-Flugzeugprogramms durch den Erwerb wichtiger Vermögenswerte und die Sicherung des technischen Fach-Know-hows.

"Wir sind davon überzeugt, dass das, was hier in Bayern entwickelt wurde, wegweisend und sowohl technisch als auch wirtschaftlich machbar ist. Die Lilium-Plattform ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen von einigen der talentiertesten Ingenieuren der Welt. Wir sind begeistert von der Möglichkeit, diese Plattform voranzubringen, in sie zu investieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen", erklärt Dr. Robert Kamp, CEO & Senior Partner von AAMG.

Das Angebot der AAMG umfasst:



- Erwerb des geistigen Eigentums (IP), der Vermögensgegenstände und der Testanlagen von Lilium

- Weiterbeschäftigung und Neueinstellung der wichtigsten Technik- und Zertifizierungsteams

- Fortführung der Entwicklung und Zertifizierung der Flugzeugplattform - Aktivierung einer europäischen Lieferkette zur Unterstützung des Programms

Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass sein Investitionsansatz vollständig finanziert ist. Eine erste Zusage in Höhe von 250 Millionen Euro steht zur Verfügung, zu weiteren 500 Millionen Euro Kapital für die Ausweitung des Betriebs in Europa und darüber hinaus besteht Zugang.



Die AAMG plant die Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Akteuren, darunter bestehende Zulieferer, Behörden und Regierungspartner, um sicherzustellen, dass das Projekt in Europa angesiedelt bleibt und die hohen Standards und Ansprüche der deutschen und europäischen Luft- und Raumfahrtkompetenz erfüllt.



Über die Ambitious Air Mobility Group (AAMG)



Die Ambitious Air Mobility Group N.V. ist eine europäische Industrie- und Investmentholding, die sich auf die Beschleunigung des nachhaltigen Wandels der Luftfahrt konzentriert. Mit einem strategischen Schwerpunkt auf Elektro- und Hybridelektroflugzeugen und Vertiport-Infrastruktur bringt die AAMG Kapitalpartner, Luftfahrtexperten und Infrastrukturentwickler zusammen, um kommerziell tragfähige, fortschrittliche Luftmobilitätslösungen zu entwickeln. Die AAMG ist mit der japanischen AirMobility Inc. zusammengeschlossen, um den Zugang zu den asiatisch-pazifischen Märkten zu erweitern und die internationale Entwicklung zu koordinieren. https://stayambitious.world/

