    Bitcoin vor dem Wochenende im Minus: Was bedeutet das für Anleger? - 08.08.25

    Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance

    Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,49 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 117.698,38USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,20 %. XRP/USD änderte sich um +0,53 %. Solana SOL/USD änderte sich um +1,32 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,83 %, ETH/USD um +15,80 %, SOL/USD um +10,49 % und XRP/USD änderte sich um +21,20 %.

    Bitcoin

    -0,74 %
    +0,80 %
    +7,10 %
    +20,23 %
    +1.075,31 %

    ETH / USD

    -0,14 %
    +5,51 %
    +53,48 %
    +115,43 %
    +1.402,62 %

    XRP / USD

    -0,16 %
    +10,27 %
    +44,19 %
    +56,72 %
    +1.031,41 %

    SOL / USD

    +0,67 %
    +1,22 %
    +14,89 %
    +18,30 %
    +18.530,96 %




    Verfasst von Markt Bote
