Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin vor dem Wochenende im Minus: Was bedeutet das für Anleger? - 08.08.25
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,49 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 117.698,38USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,20 %. XRP/USD änderte sich um +0,53 %. Solana SOL/USD änderte sich um +1,32 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,83 %, ETH/USD um +15,80 %, SOL/USD um +10,49 % und XRP/USD änderte sich um +21,20 %.
