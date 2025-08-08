    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial. Für Shell sprächen derweil die stabilen Ausschüttungen an die Aktionäre./bek/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Henri Patricot
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Shell (neu) auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri …