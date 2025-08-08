GOLDMAN SACHS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia vor Zahlen zum zweiten Quartal von 185 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Chipriesen sieht James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Studie weiteres Aufwärtspotenzial durch höhere Investitionen ins Wachstum. Zur Debatte stehe aber die Situation in China und die Datenlage, um das Wachstum im Jahr 2027 einzuschätzen. Er geht nun bis 2028 von einem höheren Gewinn je Aktie aus./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 156,4EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Schneider

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 185

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



