    GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 935 Euro belassen. Alexander Duval äußerte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie erste Gedanken zu den potenziellen Auswirkungen neuester US-Zollpläne, die im Regelfall eine Abgabe in Höhe von 100 Prozent auf US-Halbleiterimporte vorsähen. Für Unternehmen, die in den USA in die Fertigung investierten, sei eine Ausnahme vorgesehen. Die US-Pläne fokussierten sich vor allem auf die Halbleiterproduktion. Mit Blick auf den Branchenausrüster ASML erwähnte er jedoch, dass dieser umfangreich in den USA produziere./tih/mis

