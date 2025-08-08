ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Diageo auf 'Neutral' - Ziel bleibt 2000 Pence
- Goldman Sachs stuft Diageo von "Sell" auf "Neutral" hoch.
- Kursziel bleibt unverändert bei 2000 Pence.
- Abwärtspotenzial begrenzt, US-Markt bleibt schwach.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, während das Kursziel auf 2000 Pence belassen wurde. Die Bewertung des Spirituosenkonzerns sei förderlich und das Abwärtspotenzial begrenzt, schrieb Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während nur begrenzte Kurstreiber in Sicht seien, reiche dies für eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der US-Markt bleibe aber schwach und eine Erholung werde wohl erst im vierten Quartal einsetzen./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 23:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate (08. August 2025, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +9,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 52,00 Mrd..
Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -14,89 %/+6,38 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 2000 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Diageo - 851247 - GB0002374006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Diageo. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.fool.co.uk/2025/03/23/down-44-in-3-years-but-experts-forecast-the-diageo-share-price-is-set-for-a-stunning-rally/
Positionen in Heineken Holding (59) , Carlsberg B (94,20) , Diageo (25,84) und Pernod (103,40) aufgebaut. Gefühlt ist die Lage wie vor 1 bis 2 Jahren bei Big Tobacco. Alles wird schlecht geredet, auch wenn die Gewinne, der FcF weiter sprudeln und Wachstum (hier wesentlich mehr als bei Tabak) vorhanden ist.... Wer investieren kann sollte hier definitiv investieren.