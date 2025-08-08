    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo

    ANALYSE-FLASH

    Goldman hebt Diageo auf 'Neutral' - Ziel bleibt 2000 Pence

    • Goldman Sachs stuft Diageo von "Sell" auf "Neutral" hoch.
    • Kursziel bleibt unverändert bei 2000 Pence.
    • Abwärtspotenzial begrenzt, US-Markt bleibt schwach.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, während das Kursziel auf 2000 Pence belassen wurde. Die Bewertung des Spirituosenkonzerns sei förderlich und das Abwärtspotenzial begrenzt, schrieb Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während nur begrenzte Kurstreiber in Sicht seien, reiche dies für eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der US-Markt bleibe aber schwach und eine Erholung werde wohl erst im vierten Quartal einsetzen./tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 23:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:GB0002374006WKN:851247

     

    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 2000 Euro


