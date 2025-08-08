Goldman hebt Diageo auf 'Neutral' - Ziel bleibt 2000 Pence

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate (08. August 2025, 13:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +9,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 52,00 Mrd..

Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -14,89 %/+6,38 % bedeutet.