GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf nach Halbjahreszahlen von 145 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Olivier Nicolai bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie neben den Resultaten auch aktuelle Branchentrends, Währungsbewegungen und den gekürzten Ausblick des Konsumgüterkonzerns in sein Modell ein. Auf bereinigter Basis fallen seine Gewinnschätzungen je Aktie in den Jahren bis 2027 um bis zu 3,5 Prozent. Im zweiten Halbjahr werde allerdings Besserung erwartet, betonte der Experte./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 100,5EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

