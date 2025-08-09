"Don’t Bet Against the Apes" – Privatanleger machen Wall Street irre

Ein typisches Beispiel sei der 1. August gewesen: Negative Impulse durch schwache Arbeitsmarktdaten, neue Zollandrohungen und geopolitische Spannungen wie die U-Boot-Affäre mit Russland führten zu Verkäufen – eine klassische Reaktion institutioneller Anleger. Doch am Montag wendete sich das Blatt. Viele Privatanleger kauften direkt in die Schwäche hinein. Manche sogar noch früher: Laut Interactive Brokers stiegen die kumulierten Aktienkauforders ihrer Kunden am besagten Freitag um 78 Prozent gegenüber der Vorwoche.

Privatanleger bringen die Wall Street aus dem Takt – und sind laut Stratege Mark Hackett aktuell kaum zu stoppen. Der Chef-Marktstratege der Nationwide Investment Management Group warnt: Wer gegen sie wettet, macht einen Fehler. "Meiner Meinung nach sind Privatanleger darauf trainiert, bei Kursrückgängen zu kaufen, und das verwirrt institutionelle Anleger derzeit völlig", sagte Hackett im Gespräch mit MarketWatch.

Hackett sieht darin ein wiederkehrendes Muster. "Das hat jetzt so oft funktioniert, dass die Privatanleger dieses Gefühl der Unvermeidbarkeit einer Erholung geschürt haben." Institutionelle Investoren, die im Frühjahr noch zurückhaltend positioniert waren, müssten nun aufholen. "Sie laufen hinterher und es ist eine beängstigende Situation", sagte Hackett. Historische Muster wie saisonale Schwäche im Spätsommer oder Rücksetzer nach einer 30-Prozent-Rallye seit April funktionierten nicht mehr verlässlich.

Auch Thomas Shipp von LPL Financial sieht einen strukturellen Wandel: Privatanleger hätten heute "ein verbessertes Instrumentarium, geringere Einstiegshürden und reagieren sensibel auf Momentum, konzentrieren sich auf Themen und sind unempfindlich gegenüber hohen Bewertungen."

Hackett warnt dennoch vor zu viel Euphorie. Zwar könne es zum Jahresende noch zu einer Rallye kommen – etwa durch fiskalische Impulse –, aktuell sei jedoch Vorsicht geboten: "Jetzt wäre nicht der richtige Zeitpunkt, mein Portfolio aggressiv auf risikoreichere Anlagen umzustellen."

Sein Fazit: "Man sollte derzeit nicht gegen Privatanleger wetten." Doch ihre Dominanz sei nicht grenzenlos. Schon einmal – im Frühjahr 2022 mit dem Ukraine-Krieg – gerieten sie unter Druck. Auch jetzt könnten hohe Bewertungen und wirtschaftliche Unsicherheiten ihre Strategie ins Wanken bringen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





