GOLDMAN SACHS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit von der bisherigen Berichtssaison zum zweiten Quartal. Große Ölkonzerne hätten gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Konzerne mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:50 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

