    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für BP auf 400 Pence - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt BP-Kursziel auf 400 Pence an.
    • Einstufung bleibt bei "Hold", konjunkturelle Bedenken.
    • Shell bleibt Favorit wegen Aktienrückkäufen und Bilanz.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für BP auf 400 Pence - 'Hold'
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 390 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz. BP gehöre zu den Unternehmen, die im vergangenen Quartal die Erwartungen am deutlichsten übertroffen hätten./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:00 / ET

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 4,867 auf Tradegate (08. August 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +5,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 75,95 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3205. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 400,00GBP was eine Bandbreite von -38,89 %/+8.048,30 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 400 Euro


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
