ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für BP auf 400 Pence - 'Hold'
- Jefferies hebt BP-Kursziel auf 400 Pence an.
- Einstufung bleibt bei "Hold", konjunkturelle Bedenken.
- Shell bleibt Favorit wegen Aktienrückkäufen und Bilanz.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 390 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz. BP gehöre zu den Unternehmen, die im vergangenen Quartal die Erwartungen am deutlichsten übertroffen hätten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:00 / ET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 4,867 auf Tradegate (08. August 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +5,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,50 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 75,95 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3205. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 400,00GBP was eine Bandbreite von -38,89 %/+8.048,30 % bedeutet.
Kursziel: 400 Euro
Ex-Tag für die leicht angehobene Dividende soll der 14.08. sein für diejenigen, die davon noch profitieren wollen... Zahltag 19.09.😎
Naja, da schau an... Erwartungen getoppt, Dividende wird erhöht, Aktienrückkäufe geht weiter... Ich bin zufrieden und erwarte bald eine "5" vorm Komma im Kurs... 😎