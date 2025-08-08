Jefferies hebt Ziel für BP auf 400 Pence - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 4,867 auf Tradegate (08. August 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +5,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,50 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 75,95 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3205. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 400,00GBP was eine Bandbreite von -38,89 %/+8.048,30 % bedeutet.