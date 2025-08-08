GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal habe die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien überarbeitet worden wegen der Übernahme von SpringWorks Therapeutics, dem Verkauf des Geschäfts mit Oberflächenlösungen und weiterem Währungs-Gegenwind./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 107,5EUR auf Tradegate (08. August 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 161

Kursziel alt: 158

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



