    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal habe die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien überarbeitet worden wegen der Übernahme von SpringWorks Therapeutics, dem Verkauf des Geschäfts mit Oberflächenlösungen und weiterem Währungs-Gegenwind./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:29 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 107,5EUR auf Tradegate (08. August 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: James Quigley
    Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 161
    Kursziel alt: 158
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 161,00, was eine Steigerung von +49,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Buy' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal habe die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb James …