    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 90 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Patrick Creuset ließ seine Schätzungen für den operativen Gewinn und den freien Finanzmittelfluss in einer am Freitag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Das dennoch erhöhte Kursziel begründete er mit einem verschobenen Bewertungszeitraum. In die Zukunft blickend, erwähnte er, dass ein 17-jähriger Investitionszyklus am Frankfurter Heimatflughafen mit der Fertigstellung des Terminal 3 zu Ende gehe./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:01 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 74,80EUR auf Tradegate (08. August 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Patrick Creuset
    Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 94
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 94,00, was eine Steigerung von +25,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft FRAPORT AG auf 'Buy' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 90 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Patrick Creuset ließ seine Schätzungen für den operativen Gewinn und den freien Finanzmittelfluss in …