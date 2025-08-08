GOLDMAN SACHS stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 90 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Patrick Creuset ließ seine Schätzungen für den operativen Gewinn und den freien Finanzmittelfluss in einer am Freitag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Das dennoch erhöhte Kursziel begründete er mit einem verschobenen Bewertungszeitraum. In die Zukunft blickend, erwähnte er, dass ein 17-jähriger Investitionszyklus am Frankfurter Heimatflughafen mit der Fertigstellung des Terminal 3 zu Ende gehe./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:01 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 74,80EUR auf Tradegate (08. August 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



