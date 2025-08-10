Größte Anleger-Chance seit dem Computer – KI könnte Aktien explodieren lassen!

Der KI-Boom vollzieht sich rasant. ChatGPT erreichte innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen Nutzer, während der PC dafür 15 Jahre benötigte. Bereits heute steigern KI-Assistenten die Codegeschwindigkeit von Entwicklern um mehr als ein Viertel. Technologieunternehmen besitzen laut Curtis einen doppelten Vorteil: Sie nutzen KI, um bessere KI zu entwickeln.

Jonathan Curtis, Portfoliomanager bei Franklin Templeton, sieht die größten Anlagechancen im Bereich künstlicher Intelligenz nicht ausschließlich im Technologiesektor. "KI ist nicht nur ein Produkt, das Tech-Unternehmen verkaufen. Sie ist ein Werkzeug, das jedes Unternehmen einsetzen wird, um produktiver zu werden, neue Einnahmequellen zu erschließen und den Gewinn zu steigern", so Curtis.

Das größere, oft übersehene Potenzial sieht Curtis bei Nicht-Tech-Unternehmen des US-Leitindex S&P 500. Hier gebe es Millionen von Arbeitern, deren Aufgaben durch KI sofort beschleunigt werden könnten.

Beispiele aus der Praxis untermauern das

Eine Großbank ersetzt 180 Vollzeitkräfte durch Software, die Kreditunterlagen binnen Sekunden liest. Pharmaunternehmen verkürzen Entwicklungszeiten neuer Medikamente von zwölf auf zwei bis drei Jahre, und Wirtschaftsprüfer automatisieren Dokumentensuche und Zahlenprüfung nahezu vollständig.

Curtis vergleicht die aktuelle Phase mit einer Küchenrenovierung während des Kochens: Kurzfristig herrsche Chaos, langfristig winke jedoch eine massive Effizienzsteigerung. Unternehmen investierten derzeit in KI-Infrastruktur, Schulungen und Prozessoptimierung. Diese Ausgaben könnten in den kommenden Jahren zu Produktivitätsschüben führen, die Umsatzwachstum und Margen deutlich verbessern. Ein Unternehmen, das heute zum 18-fachen Gewinn bewertet werde, könne durch KI-Nutzung erheblich an Wert gewinnen.

Für Anleger empfiehlt Curtis, sowohl in führende KI-Infrastrukturanbieter als auch in Vorreiterunternehmen aus dem breiten Markt zu investieren, die KI bereits gewinnbringend einsetzen.

Er zieht den Vergleich zur PC-Revolution: Wer in den 1990er-Jahren nicht nur in PC-Hersteller, sondern auch in Firmen investierte, die Computer besonders effektiv nutzten, habe oft enorme Renditen erzielt. "Die aktuelle Dynamik bei KI ist stärker und schneller als damals", sagt Curtis.

"Der Markt schaut nur auf Tech, doch KI wird alle Sektoren verändern. Wer die Gewinner heute erkennt, kauft sie zu den Preisen von gestern."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!