Aktien New York Ausblick
Nasdaq-Börse hat erneut Rekorde im Visier
- Nasdaq könnte neue Rekorde erreichen, Tech-Aktien steigen.
- Dow Jones ebenfalls im Plus, aber noch vom Rekord entfernt.
- Expedia und Block stark, Pinterest und Trade Desk fallen.
NEW YORK (dpa-AFX) - An der technologielastigen Börse Nasdaq könnte es kurz vor dem Wochenende neue Rekorde geben. Die Kurse von Tech-Schwergewichten wie Nvidia , Apple , Alphabet und Amazon lagen vorbörslich leicht im Plus. Das ließ auch die vorbörsliche Indikation des Brokers IG für den Nasdaq 100 rund eine Stunde vor der Startglocke um 0,3 Prozent zulegen auf 23.440 Punkte. Im Haupthandel würde dem Index damit nicht mehr viel fehlen zu einem Höchststand.
Der Leitindex Dow Jones Industrial wird ebenfalls mit 0,3 Prozent im Plus erwartet bei 44.060 Zählern. Das Börsenbarometer ist aber noch ein Stück vom Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres entfernt.
Mit Blick auf Einzelaktien im vorbörslichen Handel prägten die Papiere aus der Tech- und Internetbranche das Geschehen. Expedia schnellten um 15 Prozent nach oben. Der Online-Reisedienstleister hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten und die Ziele für das Gesamtjahr erhöht. Das trieb auch die Aktien von Tripadvisor um 7 Prozent nach oben.
Pinterest -Aktien brachen dagegen um 13 Prozent ein. Die Foto- und Videoplattform verfehlte im zweiten Quartal die Erwartungen. Beobachter verwiesen auf schwache Anzeigenpreise.
Aktien von The Trade Desk brachen vorbörslich um ein Drittel ein. Der Spezialist für digitale Werbung konnte im zweiten Quartal die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht erfüllen.
Anteilsscheine von Block stiegen um 8 Prozent. Der Zahlungsdienstleister hat nach einem starken zweiten Quartal die Jahresziele erhöht. Die Analysten von JPMorgan schrieben von einem beeindruckenden zweiten Quartal./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 192,0 auf Tradegate (08. August 2025, 14:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,38 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 185,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von +12,05 %/+28,06 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@vostock
Heute wollen wir einmal Productivity Software anschauen – ich habe dafür 4 Firmen ausgesucht, die Projektmanagement Software vertreiben. Damit kann man Tasks in Projekte planen, auf einer Zeitachse (Gantt-Chart) darstellen, Abhängigkeiten definieren und visualisieren, Aufgaben Mitarbeitern zuweisen, usw.
Im Prinzip braucht jeder so eine Software und auch ständig… Es hat somit zwar keinen Burggraben, aber eine hohe Skalierbarkeit.
ASANA – Einer der älteren Anbieter. Die Software gibt es in einer freien Version, die ich mir angeschaut habe. Leider kann die freie Version keinen Gantt-Chart anzeigen. Aus diesem Grund hab ich das nicht weiter verfolgt.
Smartsheet – Neben den oben genannten Feature bietet die Software noch ein mächtiges Workflowmanagement, zahlreiche Interfaces und viele Dashboard und Reporting Funktionen. Diese Software nutze ich beruflich in der Bezahl-Version.
Investieren kann man in Smartsheet nicht mehr. Die Firma wurde 2024 übernommen und von der Börse genommen.
Monday.com – Ein Newcomer. Die Software präsentiert sich sehr farbenfroh, hat aber viel weniger Funktionen als Smartsheet. Es gibt nur zwei Berechtigungsebenen – statt 5 wie bei Smartsheet – klingt nicht so wichtig, aber es bedeutet, dass man keine Read-only Benutzer anlegen kann. Es gibt auch keinen grafischen Workflow-Builder wie bei Smartsheet und Workflows verstehen nur eine Bedingung
Dennoch wird Monday.com aktuell in den TopStocks von Seeking alpha gelistet
Atlassian – einer der Altmeister. Die Projekt-Management Software heisst „Jira“. Es gibt eine freie Version, die ich aktiv nutze. Inzwischen gibt es ein ganzes Ökosystem zusätztlicher Apps.
Gitlab – Im Vergleich des Aussenseiter. Gitlab ist eine Software entwicklungsplatform, die AI-gestützte SW-Entwicklung anbietet.
Soweit zur Einführung – wir machen ja kein Software Review, sondern wollen das Potential der Aktien einschätzen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250803000553-01.png
Schaut man auf die Umsatzentwicklung sieht man, dass Atlassian etabliert ist und trotzdem noch hohe Wachstumsraten aufweist.
Das Wachstum ist über fast 10 Jahre einigermaßen stabil geblieben. Die kleineren Firmen (Monday, Asana und Gitlab) hatten sehr starkes Wachstum seit 2020, das sich jetzt abgeschwächt hat.
Hallo allerseits,
anbei mein Depotupdate - Kerndepot - Juli 2025 (eigentlich Stand 01.08.2025 - war noch im Urlaub und konnte erst jetzt meine Daten ziehen).
|JAN
|235,11
|FEB
|563,37
|MRZ
|348,13
|APR
|841,39
|MAI
|1765,14
|JUN
|1052,50
|JUL
|562,09
|ALIBABA GROUP HLDG LTD
|FS KKR CAP CORP. DL -,001
|DEKA DAXPLUS MAXIMUM
|SALESFORCE INC. DL-,001
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|PEGASYSTEMS DL-,01
|THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
|CISCO SYSTEMS DL-,001