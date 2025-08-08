    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Von der Leyen

    Israel muss Entscheidung überdenken

    Für Sie zusammengefasst
    • EU fordert Israel zur Überprüfung der Militäroperation auf.
    • Humanitäre Hilfe muss ungehindert in den Gazastreifen.
    • Geiseln müssen freigelassen werden, Waffenstillstand nötig.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert Israel auf, eine weitere militärische Eskalation im Gazastreifen zu hinterfragen. "Die Entscheidung der israelischen Regierung, ihre Militäroperation im Gazastreifen weiter auszuweiten, muss überdacht werden", schrieb sie auf der Plattform X.

    Humanitäre Hilfe müsse sofort und ungehindert Zugang zum Gazastreifen erhalten, forderte von der Leyen weiter. Gleichzeitig müssten alle Geiseln freigelassen werden, die unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten würden. "Es braucht jetzt einen Waffenstillstand."/rdz/DP/jha





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
