    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg bleibt bei Rheinmetall auf "Buy" mit 2100 Euro.
    • Lieferverzögerungen bremsen Wachstum des Konzerns.
    • Hohe Rüstungsaufträge aus Deutschland erwartet.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern beeinträchtigten Lieferverzögerungen den Wachstumsprozess, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge hatten sich verbessert. Im Jahresverlauf liege eine starke Gewichtung auf dem vierten Quartal. Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz zeigten, dass das Potenzial für Rüstungsaufträge aus Deutschland höher sei als bislang gedacht./rob/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rheinmetall

    +1,14 %
    -3,98 %
    -7,32 %
    +0,60 %
    +236,57 %
    +882,31 %
    +1.926,76 %
    +2.907,27 %
    +3.964,91 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 1.676 auf Tradegate (08. August 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 77,10 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.077,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +3,29 %/+33,57 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 2100 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
