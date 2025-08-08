    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Ziel für Volkswagen auf 112 Euro - 'Buy'

    • Berenberg senkt VW-Kursziel von 122 auf 112 Euro.
    • Einstufung bleibt trotz Unsicherheiten auf "Buy".
    • Fokus auf Fixkostensenkung und Produktionseffizienz.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Volkswagen auf 112 Euro - 'Buy'
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen im Nachgang der jüngst vorgelegten Zweitquartalszahlen von 122 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während die Unsicherheit im gesamten Sektor vor dem Zollhintergrund hoch bleibe, setze Volkswagen nun voll und ganz auf die dringend notwendige Senkung der Fixkosten. Damit verbunden seien auch Maßnahmen, um die Produktion effizienter zu machen, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben der Zollthematik berücksichtigte er in seinem Kursziel auch den erneuerten Ausblick der Nutzfahrzeugsparte Traton./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:36 / GMT

    
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 112 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
