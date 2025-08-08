Atlassian Registered (A) - Aktie legt am 08.08.2025 stark zu

Die Atlassian Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 153,01€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,80 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,39 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Atlassian Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -19,16 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atlassian Registered (A) Aktie damit um -11,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Atlassian Registered (A) auf -38,25 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

Atlassian Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,68 % 1 Monat -19,87 % 3 Monate -19,16 % 1 Jahr +17,54 %

Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

Es gibt 165 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,02 Mrd.EUR wert.

Atlassian Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.