Wirtschaft
Bosch und VW kündigen Durchbruch beim automatisierten Fahren an
"Wir wollen das automatisierte Fahren für Millionen Autofahrer verfügbar machen, vom Volumen- bis zum Premiumsegment" kündigte Mathias Pillin, Chief Technology Officer der Automobilsparte von Bosch, in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" an. "Mitte 2026 wird die Software, die wir gemeinsam entwickelt haben, für den Einsatz in Serienfahrzeugen bereit sein", sagte er.
Der Stuttgarter Autozulieferer Bosch will die neue Technik für das automatisierte Fahren auch an andere Autohersteller liefern. Das Interesse von Herstellern aus Asien, Europa und Nordamerika sei groß: "Die Kunden fahren mit der Software in seriennahen Prototypen und finden sie richtig cool", sagte Bosch-Manager Pillin.
Nach Angaben von Bosch und VW handelt es sich bei der Software des Autopiloten, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert, um eine vollständige Eigenentwicklung ohne US-Techkonzerne als Kooperationspartner. "Das ist made in Europe. Wir zeigen, dass die deutsche Autoindustrie die Schlüsseltechnologien Künstliche Intelligenz und automatisiertes Fahren selbst beherrscht", sagte der VW-Manager Bosch.
Der Autopilot wird laut Bosch und VW aus regulatorischen Gründen zunächst nur bei Autobahnfahrten genutzt werden können. Der Fahrer soll für längere Zeit dem Computer die Steuerung des Fahrzeugs überlassen können. Er muss sich aber bereithalten, selbst wieder zu übernehmen. Bosch und VW hoffen darauf, dass der Autopilot in Zukunft auch auf Landstraßen und in der Stadt zugeschaltet werden kann, was derzeit gesetzlich in Deutschland noch nicht zulässig ist.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es würden schon lange mehr e Autos in D fahren,wenn auch die Strompreise so extrem niedrig wären wie in China, gleiches gilt für e Autos, die in D deutlich zu teuer sind . Beiläufig erwähnt,weil China immer als Vorbild für e Autos genommen wird!Ausschlaggebend für den Durchbruch der e Autos ist der Strompreis und Zahl der Ladesäulen. Anstatt unter vielem anderen unnötigen Ausgaben,sich die Diäten zu erhöhen, gleich um 600 Euro monatlich,weil vorher nur armselige 11.000 Euro monatlich gab,hätten unsere möchtegern ehrenwerten feinen Wesen im Bundestag lieber die Stromsteuer für privaten Verbraucher kräftig gesenkt und Netztentgelte abgeschafft ,damit mehr Geld für Verbraucher bleibt und diese sich auch mal ein e Auto kaufen und vor allem leisten können,dann wären deutlich mehr Autos von VW und anderen im Konzern verkauft worden