ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 19 Euro
- Deutsche Bank stuft SMA Solar auf "Hold" ein.
- Kursziel bleibt bei 19 Euro nach Quartalszahlen.
- Markt sieht Gegenwind durch Wettbewerb und Preisdruck.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Diese hätten größtenteils den zuvor veröffentlichten Eckdaten des Wechselrichter-Herstellers entsprochen, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt für Energielösungen für Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe sehe sich wegen einer Reihe von Faktoren mit Gegenwind konfrontiert, darunter das rückläufige Wirtschaftswachstum im Heimatmarkt, der verstärkte Wettbewerb und der daraus resultierende Preisdruck durch asiatische Hersteller sowie ein langsamer als erwarteter Abbau der Lagerbestände der Kunden./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,58 % und einem Kurs von 22,78 auf Tradegate (08. August 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,35 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 804,35 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,600Euro. Von den letzten 5 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten, 4 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 19,000Euro was eine Bandbreite von -30,37 %/-17,32 % bedeutet.
