Deutsche Bank belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 19 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,58 % und einem Kurs von 22,78 auf Tradegate (08. August 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,35 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 804,35 Mio..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,600Euro. Von den letzten 5 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten, 4 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 19,000Euro was eine Bandbreite von -30,37 %/-17,32 % bedeutet.