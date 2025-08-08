Pädagogische Gesamtleitung bei kommunalen städtischen KITA-Träger in Hessen gesucht

Hamburg (ots) - Einer der größten kommunalen Eigenbetriebe für

Kindertagesbetreuung in Hessen sucht eine neue Gesamtleitung Pädagogik (m/w/d) (

http://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-paedagogische-leitung/30546

/) . Gesucht wird eine erfahrene Leitungspersönlichkeit mit strategischer

Denkschärfe und pädagogischer Expertise für die fachliche Gesamtverantwortung in

einem Träger mit über 140 Einrichtungen und mehreren Tausend Mitarbeitenden.



Top-Management-Stelle Pädagogik





Die ausgeschriebene Leitungsstelle ist eine der wichtigsten Positionen im

pädagogischen Bereich kommunaler KITA-Trägerstrukturen in Deutschland. Sie

umfasst die übergreifende Steuerung und konzeptionelle Weiterentwicklung der

frühkindlichen Bildungsarbeit, die Qualitätssicherung sowie die enge

Zusammenarbeit mit Fachberatungen, regionalen Führungsebenen und städtischer

Bildungsverwaltung.



Neben einem abgeschlossenen pädagogischen Studium wird einschlägige

Leitungserfahrung in der Steuerung von Bildungsprozessen erwartet. Gesucht wird

eine Persönlichkeit, die strategisch denkt, Prozesse gestalten kann und die

pädagogische Haltung eines inklusiven, chancengerechten Bildungsverständnisses

nach innen wie außen vertritt.



Kandidatengewinnung durch Kontrast Personalberatung



Mit der Kandidatengewinnung wurde die Hamburger Kontrast Personalberatung GmbH

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote-paedagogik/) beauftragt.

Interessierte Leitungs- und Managementkräfte können sich noch bis zum 31.08.2025

bewerben - weitere Informationen zur aktuellen Stellenausschreibung (http://www.

kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-paedagogische-leitung/30546/) .



Pressekontakt:



Kontrast Personalberatung GmbH

Dipl.-Kfm. Ingo Scheider

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0

E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de

https://www.kontrast-gmbh.de/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6093107

OTS: Kontrast Personalberatung GmbH







