Pädagogische Gesamtleitung bei kommunalen städtischen KITA-Träger in Hessen gesucht
Hamburg (ots) - Einer der größten kommunalen Eigenbetriebe für
Kindertagesbetreuung in Hessen sucht eine neue Gesamtleitung Pädagogik (m/w/d) (
http://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-paedagogische-leitung/30546
/) . Gesucht wird eine erfahrene Leitungspersönlichkeit mit strategischer
Denkschärfe und pädagogischer Expertise für die fachliche Gesamtverantwortung in
einem Träger mit über 140 Einrichtungen und mehreren Tausend Mitarbeitenden.
Kandidatengewinnung durch Kontrast Personalberatung
Mit der Kandidatengewinnung wurde die Hamburger Kontrast Personalberatung GmbH
(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote-paedagogik/) beauftragt.
Interessierte Leitungs- und Managementkräfte können sich noch bis zum 31.08.2025
bewerben - weitere Informationen zur aktuellen Stellenausschreibung (http://www.
kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-paedagogische-leitung/30546/) .
Pressekontakt:
Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6093107
OTS: Kontrast Personalberatung GmbH
