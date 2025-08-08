    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Pädagogische Gesamtleitung bei kommunalen städtischen KITA-Träger in Hessen gesucht

    Hamburg (ots) - Einer der größten kommunalen Eigenbetriebe für
    Kindertagesbetreuung in Hessen sucht eine neue Gesamtleitung Pädagogik (m/w/d) (
    http://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-paedagogische-leitung/30546
    /) . Gesucht wird eine erfahrene Leitungspersönlichkeit mit strategischer
    Denkschärfe und pädagogischer Expertise für die fachliche Gesamtverantwortung in
    einem Träger mit über 140 Einrichtungen und mehreren Tausend Mitarbeitenden.

    Top-Management-Stelle Pädagogik

    Die ausgeschriebene Leitungsstelle ist eine der wichtigsten Positionen im
    pädagogischen Bereich kommunaler KITA-Trägerstrukturen in Deutschland. Sie
    umfasst die übergreifende Steuerung und konzeptionelle Weiterentwicklung der
    frühkindlichen Bildungsarbeit, die Qualitätssicherung sowie die enge
    Zusammenarbeit mit Fachberatungen, regionalen Führungsebenen und städtischer
    Bildungsverwaltung.

    Neben einem abgeschlossenen pädagogischen Studium wird einschlägige
    Leitungserfahrung in der Steuerung von Bildungsprozessen erwartet. Gesucht wird
    eine Persönlichkeit, die strategisch denkt, Prozesse gestalten kann und die
    pädagogische Haltung eines inklusiven, chancengerechten Bildungsverständnisses
    nach innen wie außen vertritt.

    Kandidatengewinnung durch Kontrast Personalberatung

    Mit der Kandidatengewinnung wurde die Hamburger Kontrast Personalberatung GmbH
    (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote-paedagogik/) beauftragt.
    Interessierte Leitungs- und Managementkräfte können sich noch bis zum 31.08.2025
    bewerben - weitere Informationen zur aktuellen Stellenausschreibung (http://www.
    kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-paedagogische-leitung/30546/) .

    Pressekontakt:

    Kontrast Personalberatung GmbH
    Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
    Banksstraße 6
    20097 Hamburg
    Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
    E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
    https://www.kontrast-gmbh.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6093107
    OTS: Kontrast Personalberatung GmbH




