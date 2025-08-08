Pressbaum/Österreich (ots) - Deutschland erreichte am 8. August den

Sugar-Overload-Day. Laut Berechnungen der Verbraucherschutzorganisation

Foodwatch wurde somit der empfohlene Jahreskonsum von Zucker nach etwas über

einem halben Jahr bereits erreicht. Der österreichische Getränkehersteller

Höllinger fordert deshalb ein breiteres Angebot zuckerfreier Alternativen.



Schwarzwälder Kirschtorte, Käsekuchen, Bienenstich - die deutsche Küche ist für

ihre Mehlspeisen berühmt und auch hierzulande gibt man sich der süßen Versuchung

gerne hin. Laut Berechnungen der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, hat

Deutschland den empfohlenen Jahreskonsum von Zucker bereits am 8. August

erreicht. Das liegt laut dem österreichischen Getränkehersteller Höllinger aber

nicht am übermäßigen Verzehr von Mehlspeisen, sondern in erster Linie an

hochverarbeiteten Lebensmitteln, deren Zuckergehalt nicht auf den ersten Blick

erkennbar ist. "Wer sich ein Stück Torte gönnt, tut das in der Regel im

Bewusstsein, seinem Körper eine ordentliche Ladung Zucker zuzuführen. Gefährlich

ist der unbewusste Konsum von Zucker, der sich oft in Softdrinks versteckt. Die

Lebensmittelindustrie ist gefordert, Alternativen in den Supermarktregalen zu

platzieren, die mit weniger oder ganz ohne Zucker auskommen", sagt Firmengründer

und Geschäftsführer Gerhard Höllinger.





Wahlfreiheit statt Verzicht: Diversifizierung des Angebots



In Deutschland sind etwa 11,5 Millionen Personen von der Diagnose Diabetes

betroffen, die Dunkelziffer liegt bei über 2 Millionen nicht diagnostizierter

Fälle. Und diese Zahlen steigen. Für den Getränkehersteller Höllinger ist das

keine Überraschung, solange Softdrinks, Süßigkeiten und gezuckerte Snacks die

heimischen Supermarktregale dominieren. "Die Verantwortung auf die

Konsumentinnen und Konsumenten abzuschieben ist leicht, wenn wir ihnen keine

überzeugenden Alternativen bieten", sagt Höllinger. Für den österreichischen

Pionier für natürliche Getränke ist klar, dass es neben aufklärenden Maßnahmen

vor allem eine Diversifizierung des Angebots braucht. "Niemand will den Menschen

ihre Mehlspeisen verbieten. Im Sinne eines verantwortungsbewussten Konsums ist

es aber wichtig, ein diversifiziertes Angebot zu schaffen, das Spaß macht. Bei

der Entwicklung unserer neuen Produktlinie '1-2-3 ZUCKERFREI' war uns wichtig,

dass die Endverbraucher:innen weder auf Geschmack noch auf Genuss verzichten

müssen, sondern ausschließlich auf den Zucker", so Höllinger. Was es konkret

braucht ist, neben der Aufklärung von Konsumentinnen und Konsumenten, eine

steuerliche Begünstigung auf Bio-Produkte und Getränke mit wenig oder keinem

Zucker. Die Naturbelassenheit und Produktwertigkeit von direkt gepressten

Bio-Fruchtsäften darf kein Luxusgut sein, sondern muss für die breite

Gesellschaft leistbar sein. Denn ein gesunder Lebensstil ist keine lästige Qual,

sondern eine Bereicherung, die allen Generationen Spaß macht und guttut.



Über Höllinger



Innovative und hoch qualitative Bio-Getränke - dafür ist Höllinger bekannt.

Begonnen hat alles im Jahr 1998 als Gerhard Höllinger unter dem Leitsatz "Für

unsere Kinder ist die beste Qualität gerade gut genug" den ersten direkt

gepressten, naturtrüben Apfelsaft aus steirischen Äpfeln in den österreichischen

Lebensmitteleinzelhandel brachte. Die damaligen Grundwerte - Einfachheit,

Natürlichkeit & Beweglichkeit - stehen noch heute im Fokus: Einfache sowie

köstliche Rezepturen ohne Zusatzstoffe und die Flexibilität auf aktuelle

Geschmacks- und Ernährungstrends zu reagieren, verhalfen dem Unternehmen seit

jeher zu seinem Erfolg. Heute exportiert Höllinger seine große Palette an

hochwertigen und gesunden Bio-Getränken wie alkoholfreie Cocktailsirupe,

zuckerfreie Limonaden, biologische Erfrischungsgetränke, Bio-Schulsäfte und

vieles mehr in mittlerweile 50 Länder weltweit. Den vollen Geschmack der Natur

bringen sie direkt ins Glas - so köstlich wie frisch vom Baum! Nähere Infos

finden Sie unter: http://www.hoellinger-juice.at



