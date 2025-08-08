Sugar-Overload
Wahlfreiheit statt Verzicht
Pressbaum/Österreich (ots) - Deutschland erreichte am 8. August den
Sugar-Overload-Day. Laut Berechnungen der Verbraucherschutzorganisation
Foodwatch wurde somit der empfohlene Jahreskonsum von Zucker nach etwas über
einem halben Jahr bereits erreicht. Der österreichische Getränkehersteller
Höllinger fordert deshalb ein breiteres Angebot zuckerfreier Alternativen.
Schwarzwälder Kirschtorte, Käsekuchen, Bienenstich - die deutsche Küche ist für
ihre Mehlspeisen berühmt und auch hierzulande gibt man sich der süßen Versuchung
gerne hin. Laut Berechnungen der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, hat
Deutschland den empfohlenen Jahreskonsum von Zucker bereits am 8. August
erreicht. Das liegt laut dem österreichischen Getränkehersteller Höllinger aber
nicht am übermäßigen Verzehr von Mehlspeisen, sondern in erster Linie an
hochverarbeiteten Lebensmitteln, deren Zuckergehalt nicht auf den ersten Blick
erkennbar ist. "Wer sich ein Stück Torte gönnt, tut das in der Regel im
Bewusstsein, seinem Körper eine ordentliche Ladung Zucker zuzuführen. Gefährlich
ist der unbewusste Konsum von Zucker, der sich oft in Softdrinks versteckt. Die
Lebensmittelindustrie ist gefordert, Alternativen in den Supermarktregalen zu
platzieren, die mit weniger oder ganz ohne Zucker auskommen", sagt Firmengründer
und Geschäftsführer Gerhard Höllinger.
Wahlfreiheit statt Verzicht: Diversifizierung des Angebots
In Deutschland sind etwa 11,5 Millionen Personen von der Diagnose Diabetes
betroffen, die Dunkelziffer liegt bei über 2 Millionen nicht diagnostizierter
Fälle. Und diese Zahlen steigen. Für den Getränkehersteller Höllinger ist das
keine Überraschung, solange Softdrinks, Süßigkeiten und gezuckerte Snacks die
heimischen Supermarktregale dominieren. "Die Verantwortung auf die
Konsumentinnen und Konsumenten abzuschieben ist leicht, wenn wir ihnen keine
überzeugenden Alternativen bieten", sagt Höllinger. Für den österreichischen
Pionier für natürliche Getränke ist klar, dass es neben aufklärenden Maßnahmen
vor allem eine Diversifizierung des Angebots braucht. "Niemand will den Menschen
ihre Mehlspeisen verbieten. Im Sinne eines verantwortungsbewussten Konsums ist
es aber wichtig, ein diversifiziertes Angebot zu schaffen, das Spaß macht. Bei
der Entwicklung unserer neuen Produktlinie '1-2-3 ZUCKERFREI' war uns wichtig,
dass die Endverbraucher:innen weder auf Geschmack noch auf Genuss verzichten
müssen, sondern ausschließlich auf den Zucker", so Höllinger. Was es konkret
braucht ist, neben der Aufklärung von Konsumentinnen und Konsumenten, eine
steuerliche Begünstigung auf Bio-Produkte und Getränke mit wenig oder keinem
Zucker. Die Naturbelassenheit und Produktwertigkeit von direkt gepressten
Bio-Fruchtsäften darf kein Luxusgut sein, sondern muss für die breite
Gesellschaft leistbar sein. Denn ein gesunder Lebensstil ist keine lästige Qual,
sondern eine Bereicherung, die allen Generationen Spaß macht und guttut.
Über Höllinger
Innovative und hoch qualitative Bio-Getränke - dafür ist Höllinger bekannt.
Begonnen hat alles im Jahr 1998 als Gerhard Höllinger unter dem Leitsatz "Für
unsere Kinder ist die beste Qualität gerade gut genug" den ersten direkt
gepressten, naturtrüben Apfelsaft aus steirischen Äpfeln in den österreichischen
Lebensmitteleinzelhandel brachte. Die damaligen Grundwerte - Einfachheit,
Natürlichkeit & Beweglichkeit - stehen noch heute im Fokus: Einfache sowie
köstliche Rezepturen ohne Zusatzstoffe und die Flexibilität auf aktuelle
Geschmacks- und Ernährungstrends zu reagieren, verhalfen dem Unternehmen seit
jeher zu seinem Erfolg. Heute exportiert Höllinger seine große Palette an
hochwertigen und gesunden Bio-Getränken wie alkoholfreie Cocktailsirupe,
zuckerfreie Limonaden, biologische Erfrischungsgetränke, Bio-Schulsäfte und
vieles mehr in mittlerweile 50 Länder weltweit. Den vollen Geschmack der Natur
bringen sie direkt ins Glas - so köstlich wie frisch vom Baum! Nähere Infos
finden Sie unter: http://www.hoellinger-juice.at
