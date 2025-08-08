    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Sugar-Overload

    Wahlfreiheit statt Verzicht

    Pressbaum/Österreich (ots) - Deutschland erreichte am 8. August den
    Sugar-Overload-Day. Laut Berechnungen der Verbraucherschutzorganisation
    Foodwatch wurde somit der empfohlene Jahreskonsum von Zucker nach etwas über
    einem halben Jahr bereits erreicht. Der österreichische Getränkehersteller
    Höllinger fordert deshalb ein breiteres Angebot zuckerfreier Alternativen.

    Schwarzwälder Kirschtorte, Käsekuchen, Bienenstich - die deutsche Küche ist für
    ihre Mehlspeisen berühmt und auch hierzulande gibt man sich der süßen Versuchung
    gerne hin. Laut Berechnungen der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, hat
    Deutschland den empfohlenen Jahreskonsum von Zucker bereits am 8. August
    erreicht. Das liegt laut dem österreichischen Getränkehersteller Höllinger aber
    nicht am übermäßigen Verzehr von Mehlspeisen, sondern in erster Linie an
    hochverarbeiteten Lebensmitteln, deren Zuckergehalt nicht auf den ersten Blick
    erkennbar ist. "Wer sich ein Stück Torte gönnt, tut das in der Regel im
    Bewusstsein, seinem Körper eine ordentliche Ladung Zucker zuzuführen. Gefährlich
    ist der unbewusste Konsum von Zucker, der sich oft in Softdrinks versteckt. Die
    Lebensmittelindustrie ist gefordert, Alternativen in den Supermarktregalen zu
    platzieren, die mit weniger oder ganz ohne Zucker auskommen", sagt Firmengründer
    und Geschäftsführer Gerhard Höllinger.

    Wahlfreiheit statt Verzicht: Diversifizierung des Angebots

    In Deutschland sind etwa 11,5 Millionen Personen von der Diagnose Diabetes
    betroffen, die Dunkelziffer liegt bei über 2 Millionen nicht diagnostizierter
    Fälle. Und diese Zahlen steigen. Für den Getränkehersteller Höllinger ist das
    keine Überraschung, solange Softdrinks, Süßigkeiten und gezuckerte Snacks die
    heimischen Supermarktregale dominieren. "Die Verantwortung auf die
    Konsumentinnen und Konsumenten abzuschieben ist leicht, wenn wir ihnen keine
    überzeugenden Alternativen bieten", sagt Höllinger. Für den österreichischen
    Pionier für natürliche Getränke ist klar, dass es neben aufklärenden Maßnahmen
    vor allem eine Diversifizierung des Angebots braucht. "Niemand will den Menschen
    ihre Mehlspeisen verbieten. Im Sinne eines verantwortungsbewussten Konsums ist
    es aber wichtig, ein diversifiziertes Angebot zu schaffen, das Spaß macht. Bei
    der Entwicklung unserer neuen Produktlinie '1-2-3 ZUCKERFREI' war uns wichtig,
    dass die Endverbraucher:innen weder auf Geschmack noch auf Genuss verzichten
    müssen, sondern ausschließlich auf den Zucker", so Höllinger. Was es konkret
    braucht ist, neben der Aufklärung von Konsumentinnen und Konsumenten, eine
    steuerliche Begünstigung auf Bio-Produkte und Getränke mit wenig oder keinem
    Zucker. Die Naturbelassenheit und Produktwertigkeit von direkt gepressten
    Bio-Fruchtsäften darf kein Luxusgut sein, sondern muss für die breite
    Gesellschaft leistbar sein. Denn ein gesunder Lebensstil ist keine lästige Qual,
    sondern eine Bereicherung, die allen Generationen Spaß macht und guttut.

    Über Höllinger

    Innovative und hoch qualitative Bio-Getränke - dafür ist Höllinger bekannt.
    Begonnen hat alles im Jahr 1998 als Gerhard Höllinger unter dem Leitsatz "Für
    unsere Kinder ist die beste Qualität gerade gut genug" den ersten direkt
    gepressten, naturtrüben Apfelsaft aus steirischen Äpfeln in den österreichischen
    Lebensmitteleinzelhandel brachte. Die damaligen Grundwerte - Einfachheit,
    Natürlichkeit & Beweglichkeit - stehen noch heute im Fokus: Einfache sowie
    köstliche Rezepturen ohne Zusatzstoffe und die Flexibilität auf aktuelle
    Geschmacks- und Ernährungstrends zu reagieren, verhalfen dem Unternehmen seit
    jeher zu seinem Erfolg. Heute exportiert Höllinger seine große Palette an
    hochwertigen und gesunden Bio-Getränken wie alkoholfreie Cocktailsirupe,
    zuckerfreie Limonaden, biologische Erfrischungsgetränke, Bio-Schulsäfte und
    vieles mehr in mittlerweile 50 Länder weltweit. Den vollen Geschmack der Natur
    bringen sie direkt ins Glas - so köstlich wie frisch vom Baum! Nähere Infos
    finden Sie unter: http://www.hoellinger-juice.at

    Pressekontakt:

    Himmelhoch GmbH
    Sophie Harfmann
    Telefon: +43 676 623 4144
    E-Mail: mailto:sophie.harfmann@himmelhoch.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163132/6093108
    OTS: Höllinger




