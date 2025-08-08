JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,20 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf ein starkes Quartal des US-Halbleiterkonzerns Microchip. Er glaubt aber, dass dies eher auf unternehmensspezifische Dinge zurückzuführen ist als auf Veränderungen im Wettbewerbsumfeld. Microchip habe sich aber skeptisch zum Automobil-Endmarkt geäußert, der einer Erholung anderswo weiter hinterherhinke. Microchip sei in dieser Nische aber weit weniger stark engagiert als Infineon mit einer Abhängigkeit von über 50 Prozent./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:31 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:56 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 34,89EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39,20

Kursziel alt: 39,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



