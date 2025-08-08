    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,20 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf ein starkes Quartal des US-Halbleiterkonzerns Microchip. Er glaubt aber, dass dies eher auf unternehmensspezifische Dinge zurückzuführen ist als auf Veränderungen im Wettbewerbsumfeld. Microchip habe sich aber skeptisch zum Automobil-Endmarkt geäußert, der einer Erholung anderswo weiter hinterherhinke. Microchip sei in dieser Nische aber weit weniger stark engagiert als Infineon mit einer Abhängigkeit von über 50 Prozent./tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:31 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:56 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 34,89EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sandeep Deshpande
    Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 39,20
    Kursziel alt: 39,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,20, was eine Steigerung von +12,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,20 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf ein starkes Quartal des US-Halbleiterkonzerns …