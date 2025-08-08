    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Guillaume Delmas verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf anhaltende Unsicherheit, was aus eigener Kraft das Wachstum des Konsumgüterkonzerns betrifft. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend, aber es mangele ihnen an absehbaren Kurstreibern./rob/tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 69,12EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Guillaume Delmas
    Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 84
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00, was eine Steigerung von +8,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Guillaume Delmas verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf anhaltende Unsicherheit, was aus eigener …