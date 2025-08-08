UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Guillaume Delmas verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf anhaltende Unsicherheit, was aus eigener Kraft das Wachstum des Konsumgüterkonzerns betrifft. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend, aber es mangele ihnen an absehbaren Kurstreibern./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 69,12EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



