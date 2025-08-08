    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts wöchentlicher Verschreibungsstatistiken zu GLP-1-Abnehmmitteln auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Wie Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, entwickele sich der Markt derzeit insgesamt stabil. Vorausschauend geht er angesichts der anhaltenden Präsenz von Compoundern von einem langsameren sequenziellen Wachstum aus./rob/tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:56 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 43,46EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 340
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


