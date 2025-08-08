UBS stuft Gea Group auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea nach Zahlen zum zweiten Quartal von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenziele des Maschinenbauers seien noch immer konservativ, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten, die er als stark bezeichnete. Er hält es für möglich, dass Gea bereits im nächsten Jahr das untere Ende der für 2030 angepeilten Margenzielspanne erreichen kann. Ihm gefällt nach wie vor der defensive Wachstumsansatz des Unternehmens mit weiterem Potenzial zur Selbstoptimierung./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 66,15EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



