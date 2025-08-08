    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    UBS stuft Gea Group auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea nach Zahlen zum zweiten Quartal von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenziele des Maschinenbauers seien noch immer konservativ, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten, die er als stark bezeichnete. Er hält es für möglich, dass Gea bereits im nächsten Jahr das untere Ende der für 2030 angepeilten Margenzielspanne erreichen kann. Ihm gefällt nach wie vor der defensive Wachstumsansatz des Unternehmens mit weiterem Potenzial zur Selbstoptimierung./rob/tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:20 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 66,15EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sven Weier
    Analysiertes Unternehmen: Gea Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 73
    Kursziel alt: 67
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


