BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit den Auswirkungen der 39 Prozent hohen US-Sonderzölle auf Einfuhren aus der Schweiz, in diesem Fall konkret Uhrenimporte. Der von vielen erhoffte Last-Minute-Deal sei nicht zustande gekommen. Es gebe Branchendaten, die darauf schließen ließen, dass Schweizer Uhrenhersteller etwa ein Fünftel ihres Umsatzes von den USA erzielten. Er erwartet eine weitere Runde von Preiserhöhungen. Auch seien Lieferungen vorgezogen worden, was der Branche einen Puffer von etwa sechs Monaten biete. Besonders stark betroffen sei Swatch./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 2.104EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2650

Kursziel alt: 2650

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

