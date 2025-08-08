Nochmal 100 Milliarden US-Investment: Apple kauft sich frei von den Zollsorgen

Ganz nach dem Geschmack des Präsidenten brachte Cook auch ein Geschenk mit - eine gravierte Siliziumscheibe in einem Gold-Ständer - mit ins Weiße Haus.

Der iPhone-Bauer will einen größeren Teil seiner Lieferkette in die USA verlegen. Bereits im Februar hatte Apple angekündigt 500 Milliarden US-Dollar auf dem Heimatmarkt zu investieren. Nach einem neuen Treffen zwischen Apple-Chef Tim Cook und US-Präsident Donald Trump solen nochmal 100 Milliarden US-Dollar hinzukommen.

Mit dem erneuten Milliarden-Investment will Apple die Gefahr von Strafzöllen erheblich verringern. Sollte Apple von Zöllen befreit werden, könnten die Bruttomargen (GMs) um 1-2 Prozentpunkte steigen und in den kommenden Jahren 50 Prozent erreichen, schreibt BofA-Analyst Wamsi Mohan. "Wir glauben, dass Apple Marktanteile im US-Smartphone-Markt gewinnen könnte, wenn Wettbewerber Zöllen unterliegen, während iPhones davon ausgenommen bleiben."

Der Zeitpunkt der neuen Investition scheint gut gewählt. In den letzten Wochen gab es wieder Spannungen zwischen Apple und der US-Regierung. Trumps Handelsberater Peter Navarro hatte Apple vorgeworfen, während der gesamten ersten Amtszeit von Trump immer wieder um mehr Zeit für den Umzug von Fertigungen aus China gebeten zu haben. Tim Cook selbst hatte im Juli erklärt, dass höhere Zölle Apple im vierten Quartal 2025 1,1 Milliarden US-Dollar kosten könnten, sollte sich an der aktuellen Zollpolitik nichts ändern. Die jetzige Investitionsankündigung könnte dabei helfen, einige der Bedenken der Regierung auszuräumen. Blickt man auf Apples Finanzprognosen, so geht man davon aus, dass die aktuellen Zölle im Wesentlichen stabil bleiben. Falls die Zölle jedoch schneller als erwartet sinken, könnte dies den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026 um 3 Prozent oder 7 US-Dolla pro Aktie erhöhen.

Aufgrund dieser Entwicklungen hat BofA das Kursziel für die Apple-Aktie von 240 auf 250 US-Dollar angehoben, basierend auf einer erwarteten Gewinnsteigerung von 8,37 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2026. Die Analysten sehen nun ein höheres Potenzial für Apple, langfristig von stabilen Cashflows, einer robusten Gewinnstruktur und einem starken Kapitalrückführungsprogramm zu profitieren. Anleger sollten die Aktie weiterhin im Auge behalten, da die Aussichten für die kommenden Jahre deutlich positiver sind als noch zuvor erwartet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 190,5EUR auf Tradegate (08. August 2025, 16:23 Uhr) gehandelt.





