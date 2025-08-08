    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    iPhones Made in USA?

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nochmal 100 Milliarden US-Investment: Apple kauft sich frei von den Zollsorgen

    Apple-Chef Tim Cook kommt mit einem großen Geschenk ins Weiße Haus. Und US-Präsident Trump kündigt Ausnahmen von den Einfuhrzöllen für Unternehmen an, die ihre Produktion in den USA ausbauen.

    Für Sie zusammengefasst
    iPhones Made in USA? - Nochmal 100 Milliarden US-Investment: Apple kauft sich frei von den Zollsorgen
    Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Der iPhone-Bauer will einen größeren Teil seiner Lieferkette in die USA verlegen. Bereits im Februar hatte Apple angekündigt 500 Milliarden US-Dollar auf dem Heimatmarkt zu investieren. Nach einem neuen Treffen zwischen Apple-Chef Tim Cook und US-Präsident Donald Trump solen nochmal 100 Milliarden US-Dollar hinzukommen.

    Ganz nach dem Geschmack des Präsidenten brachte Cook auch ein Geschenk mit - eine gravierte Siliziumscheibe in einem Gold-Ständer - mit ins Weiße Haus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    206,92€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    235,05€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem erneuten Milliarden-Investment will Apple die Gefahr von Strafzöllen erheblich verringern. Sollte Apple von Zöllen befreit werden, könnten die Bruttomargen (GMs) um 1-2 Prozentpunkte steigen und in den kommenden Jahren 50 Prozent erreichen, schreibt BofA-Analyst Wamsi Mohan. "Wir glauben, dass Apple Marktanteile im US-Smartphone-Markt gewinnen könnte, wenn Wettbewerber Zöllen unterliegen, während iPhones davon ausgenommen bleiben."

    Apple

    +1,39 %
    +2,48 %
    +6,26 %
    +8,55 %
    -0,47 %
    +16,91 %
    +100,11 %
    +618,04 %
    +7.478,78 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

    Der Zeitpunkt der neuen Investition scheint gut gewählt. In den letzten Wochen gab es wieder Spannungen zwischen Apple und der US-Regierung. Trumps Handelsberater Peter Navarro hatte Apple vorgeworfen, während der gesamten ersten Amtszeit von Trump immer wieder um mehr Zeit für den Umzug von Fertigungen aus China gebeten zu haben. Tim Cook selbst hatte im Juli erklärt, dass höhere Zölle Apple im vierten Quartal 2025 1,1 Milliarden US-Dollar kosten könnten, sollte sich an der aktuellen Zollpolitik nichts ändern. Die jetzige Investitionsankündigung könnte dabei helfen, einige der Bedenken der Regierung auszuräumen.

    Blickt man auf Apples Finanzprognosen, so geht man davon aus, dass die aktuellen Zölle im Wesentlichen stabil bleiben. Falls die Zölle jedoch schneller als erwartet sinken, könnte dies den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026 um 3 Prozent oder 7 US-Dolla pro Aktie erhöhen.

    Aufgrund dieser Entwicklungen hat BofA das Kursziel für die Apple-Aktie von 240 auf 250 US-Dollar angehoben, basierend auf einer erwarteten Gewinnsteigerung von 8,37 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2026. Die Analysten sehen nun ein höheres Potenzial für Apple, langfristig von stabilen Cashflows, einer robusten Gewinnstruktur und einem starken Kapitalrückführungsprogramm zu profitieren. Anleger sollten die Aktie weiterhin im Auge behalten, da die Aussichten für die kommenden Jahre deutlich positiver sind als noch zuvor erwartet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 190,5EUR auf Tradegate (08. August 2025, 16:23 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 201,01$, was einem Rückgang von -10,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    iPhones Made in USA? Nochmal 100 Milliarden US-Investment: Apple kauft sich frei von den Zollsorgen Apple-Chef Tim Cook kommt mit einem großen Geschenk ins Weiße Haus. Und US-Präsident Trump kündigt Ausnahmen von den Einfuhrzöllen für Unternehmen an, die ihre Produktion in den USA ausbauen.