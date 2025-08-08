Börsenstart USA - 08.08. - US Tech 100 stark +0,63 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.134,40 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,42 %, Travelers Companies +1,35 %, Chevron Corporation +1,28 %, Boeing +1,26 %, Cisco Systems +1,23 %

Flop-Werte: IBM -0,78 %, Goldman Sachs Group -0,15 %, Procter & Gamble -0,13 %, Amazon -0,09 %, The Home Depot -0,05 %

Der US Tech 100 steht bei 23.536,51 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.

Top-Werte: Gilead Sciences +6,16 %, AppLovin Registered (A) +4,92 %, Monster Beverage +4,66 %, Tesla +3,66 %, Dexcom +2,74 %

Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -14,97 %, Take-Two Interactive Software -4,18 %, DoorDash Registered (A) -4,06 %, Shopify -1,70 %, AstraZeneca -1,18 %

Der S&P 500 steht bei 6.374,83 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: Gen Digital +8,23 %, Gilead Sciences +6,16 %, Erie Indemnity (A) +4,97 %, Monster Beverage +4,66 %, Tesla +3,66 %

Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -14,97 %, Expedia Group -8,85 %, Block (A) -7,54 %, Akamai Technologies -6,30 %, Take-Two Interactive Software -4,18 %