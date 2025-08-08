    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg bei Lilium und will Arbeitsplätze in der europäischen Luft- und Raumfahrt schaffen

    München (ots) - Ambitious Air Mobility Group N.V. (AAMG) und Partner bestätigten
    heute ihr großes Interesse an der Fortführung des Lilium-Flugzeugprogramms durch
    den Erwerb wichtiger Vermögenswerte und die Sicherung des technischen
    Fach-Know-hows.

    Als langjähriger Unterstützer der Plattform hatte die AAMG bereits 16
    Lilium-Flugzeuge in Auftrag gegeben und damit ihr Vertrauen in die Technologie
    und die Vision des Programms bewiesen. Die Gruppe bereitet sich nun auf eine
    Wiederbelebung des Unternehmens vor; dafür steht ihr Kapital von über 250
    Millionen Euro zur Verfügung.

    "Wir sind davon überzeugt, dass das, was hier in Bayern entwickelt wurde,
    wegweisend und sowohl technisch als auch wirtschaftlich machbar ist. Die
    Lilium-Plattform ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen von einigen der
    talentiertesten Ingenieuren der Welt. Wir sind begeistert von der Möglichkeit,
    diese Plattform voranzubringen, in sie zu investieren und ihr volles Potenzial
    auszuschöpfen", erklärt Dr. Robert Kamp, CEO & Senior Partner von AAMG.

    Das Angebot der AAMG umfasst:

    - Erwerb des geistigen Eigentums (IP), der Vermögensgegenstände und der
    Testanlagen von Lilium
    - Weiterbeschäftigung und Neueinstellung der wichtigsten Technik- und
    Zertifizierungsteams
    - Fortführung der Entwicklung und Zertifizierung der Flugzeugplattform
    - Aktivierung einer europäischen Lieferkette zur Unterstützung des Programms

    Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass sein Investitionsansatz vollständig
    finanziert ist. Eine erste Zusage in Höhe von 250 Millionen Euro steht zur
    Verfügung, zu weiteren 500 Millionen Euro Kapital für die Ausweitung des
    Betriebs in Europa und darüber hinaus besteht Zugang.

    Die AAMG plant die Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Akteuren,
    darunter bestehende Zulieferer, Behörden und Regierungspartner, um
    sicherzustellen, dass das Projekt in Europa angesiedelt bleibt und die hohen
    Standards und Ansprüche der deutschen und europäischen Luft- und
    Raumfahrtkompetenz erfüllt.

    Über die Ambitious Air Mobility Group (AAMG)

    Die Ambitious Air Mobility Group N.V. ist eine europäische Industrie- und
    Investmentholding, die sich auf die Beschleunigung des nachhaltigen Wandels der
    Luftfahrt konzentriert. Mit einem strategischen Schwerpunkt auf Elektro- und
    Hybridelektroflugzeugen und Vertiport-Infrastruktur bringt die AAMG
    Kapitalpartner, Luftfahrtexperten und Infrastrukturentwickler zusammen, um
    kommerziell tragfähige, fortschrittliche Luftmobilitätslösungen zu entwickeln.
    Die AAMG ist mit der japanischen AirMobility Inc. zusammengeschlossen, um den
    Zugang zu den asiatisch-pazifischen Märkten zu erweitern und die internationale
    Entwicklung zu koordinieren. https://stayambitious.world/

    Pressekontakt:

    Veit Mathauer und Johannes Manger
    Sympra GmbH (GPRA) Agentur für Public Relations
    mailto:aamg@sympra.de
    +49 711 947570
    +49 151 59176757

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180528/6093164
    OTS: AAMG


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
