Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg bei Lilium und will Arbeitsplätze in der europäischen Luft- und Raumfahrt schaffen
München (ots) - Ambitious Air Mobility Group N.V. (AAMG) und Partner bestätigten
heute ihr großes Interesse an der Fortführung des Lilium-Flugzeugprogramms durch
den Erwerb wichtiger Vermögenswerte und die Sicherung des technischen
Fach-Know-hows.
Als langjähriger Unterstützer der Plattform hatte die AAMG bereits 16
Lilium-Flugzeuge in Auftrag gegeben und damit ihr Vertrauen in die Technologie
und die Vision des Programms bewiesen. Die Gruppe bereitet sich nun auf eine
Wiederbelebung des Unternehmens vor; dafür steht ihr Kapital von über 250
Millionen Euro zur Verfügung.
heute ihr großes Interesse an der Fortführung des Lilium-Flugzeugprogramms durch
den Erwerb wichtiger Vermögenswerte und die Sicherung des technischen
Fach-Know-hows.
Als langjähriger Unterstützer der Plattform hatte die AAMG bereits 16
Lilium-Flugzeuge in Auftrag gegeben und damit ihr Vertrauen in die Technologie
und die Vision des Programms bewiesen. Die Gruppe bereitet sich nun auf eine
Wiederbelebung des Unternehmens vor; dafür steht ihr Kapital von über 250
Millionen Euro zur Verfügung.
Anzeige
Präsentiert von
"Wir sind davon überzeugt, dass das, was hier in Bayern entwickelt wurde,
wegweisend und sowohl technisch als auch wirtschaftlich machbar ist. Die
Lilium-Plattform ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen von einigen der
talentiertesten Ingenieuren der Welt. Wir sind begeistert von der Möglichkeit,
diese Plattform voranzubringen, in sie zu investieren und ihr volles Potenzial
auszuschöpfen", erklärt Dr. Robert Kamp, CEO & Senior Partner von AAMG.
Das Angebot der AAMG umfasst:
- Erwerb des geistigen Eigentums (IP), der Vermögensgegenstände und der
Testanlagen von Lilium
- Weiterbeschäftigung und Neueinstellung der wichtigsten Technik- und
Zertifizierungsteams
- Fortführung der Entwicklung und Zertifizierung der Flugzeugplattform
- Aktivierung einer europäischen Lieferkette zur Unterstützung des Programms
Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass sein Investitionsansatz vollständig
finanziert ist. Eine erste Zusage in Höhe von 250 Millionen Euro steht zur
Verfügung, zu weiteren 500 Millionen Euro Kapital für die Ausweitung des
Betriebs in Europa und darüber hinaus besteht Zugang.
Die AAMG plant die Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Akteuren,
darunter bestehende Zulieferer, Behörden und Regierungspartner, um
sicherzustellen, dass das Projekt in Europa angesiedelt bleibt und die hohen
Standards und Ansprüche der deutschen und europäischen Luft- und
Raumfahrtkompetenz erfüllt.
Über die Ambitious Air Mobility Group (AAMG)
Die Ambitious Air Mobility Group N.V. ist eine europäische Industrie- und
Investmentholding, die sich auf die Beschleunigung des nachhaltigen Wandels der
Luftfahrt konzentriert. Mit einem strategischen Schwerpunkt auf Elektro- und
Hybridelektroflugzeugen und Vertiport-Infrastruktur bringt die AAMG
Kapitalpartner, Luftfahrtexperten und Infrastrukturentwickler zusammen, um
kommerziell tragfähige, fortschrittliche Luftmobilitätslösungen zu entwickeln.
Die AAMG ist mit der japanischen AirMobility Inc. zusammengeschlossen, um den
Zugang zu den asiatisch-pazifischen Märkten zu erweitern und die internationale
Entwicklung zu koordinieren. https://stayambitious.world/
Pressekontakt:
Veit Mathauer und Johannes Manger
Sympra GmbH (GPRA) Agentur für Public Relations
mailto:aamg@sympra.de
+49 711 947570
+49 151 59176757
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180528/6093164
OTS: AAMG
wegweisend und sowohl technisch als auch wirtschaftlich machbar ist. Die
Lilium-Plattform ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen von einigen der
talentiertesten Ingenieuren der Welt. Wir sind begeistert von der Möglichkeit,
diese Plattform voranzubringen, in sie zu investieren und ihr volles Potenzial
auszuschöpfen", erklärt Dr. Robert Kamp, CEO & Senior Partner von AAMG.
Das Angebot der AAMG umfasst:
- Erwerb des geistigen Eigentums (IP), der Vermögensgegenstände und der
Testanlagen von Lilium
- Weiterbeschäftigung und Neueinstellung der wichtigsten Technik- und
Zertifizierungsteams
- Fortführung der Entwicklung und Zertifizierung der Flugzeugplattform
- Aktivierung einer europäischen Lieferkette zur Unterstützung des Programms
Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass sein Investitionsansatz vollständig
finanziert ist. Eine erste Zusage in Höhe von 250 Millionen Euro steht zur
Verfügung, zu weiteren 500 Millionen Euro Kapital für die Ausweitung des
Betriebs in Europa und darüber hinaus besteht Zugang.
Die AAMG plant die Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Akteuren,
darunter bestehende Zulieferer, Behörden und Regierungspartner, um
sicherzustellen, dass das Projekt in Europa angesiedelt bleibt und die hohen
Standards und Ansprüche der deutschen und europäischen Luft- und
Raumfahrtkompetenz erfüllt.
Über die Ambitious Air Mobility Group (AAMG)
Die Ambitious Air Mobility Group N.V. ist eine europäische Industrie- und
Investmentholding, die sich auf die Beschleunigung des nachhaltigen Wandels der
Luftfahrt konzentriert. Mit einem strategischen Schwerpunkt auf Elektro- und
Hybridelektroflugzeugen und Vertiport-Infrastruktur bringt die AAMG
Kapitalpartner, Luftfahrtexperten und Infrastrukturentwickler zusammen, um
kommerziell tragfähige, fortschrittliche Luftmobilitätslösungen zu entwickeln.
Die AAMG ist mit der japanischen AirMobility Inc. zusammengeschlossen, um den
Zugang zu den asiatisch-pazifischen Märkten zu erweitern und die internationale
Entwicklung zu koordinieren. https://stayambitious.world/
Pressekontakt:
Veit Mathauer und Johannes Manger
Sympra GmbH (GPRA) Agentur für Public Relations
mailto:aamg@sympra.de
+49 711 947570
+49 151 59176757
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180528/6093164
OTS: AAMG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dronach1983 schrieb gestern 11:15
mitdiskutieren »
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24458/board/20250807111425-bayerd.pngBild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24458/board/20250807111431-bayerw.png
keks911 schrieb gestern 10:37
mitdiskutieren »
Goldman Sachs raises Bayer stock price target to EUR35 on positive outlook
Goldman Sachs raises Bayer stock price target to EUR35 on po…
RealJoker schrieb 06.08.25, 16:36
mitdiskutieren »
Loser Baumann kann schon lange vor Lachen nicht mehr schlafen. Ohne jede Konsequenz den Karren an die Wand gefahren. Unglaublich....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte