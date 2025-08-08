DAX, WithSecure & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|WithSecure
|+69,87 %
|Informationstechnologie
|🥈
|The RealReal
|+26,13 %
|Internet
|🥉
|Power Solutions International
|+25,83 %
|Maschinenbau
|🟥
|Surgical Science Sweden
|-26,53 %
|Gesundheitswesen
|🟥
|Heron Therapeutics
|-27,97 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Sezzle
|-31,33 %
|Finanzdienstleistungen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|BitMine Immersion Technologies Registered
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|Deutz
|Maschinenbau
|🥉
|Vizsla Copper
|Rohstoffe
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|Syntheia
|Informationstechnologie
|Metavista3D
|Informationstechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|246
|-
|🥈
|Novo Nordisk
|98
|Pharmaindustrie
|🥉
|Rheinmetall
|59
|Maschinenbau
|Assembly Biosciences
|58
|Pharmaindustrie
|Tesla
|53
|Fahrzeugindustrie
|BYD
|39
|Fahrzeugindustrie
WithSecure
Wochenperformance: +2,94 %
Platz 1
The RealReal
Wochenperformance: +19,83 %
Platz 2
Power Solutions International
Wochenperformance: +8,86 %
Platz 3
Surgical Science Sweden
Wochenperformance: -13,23 %
Platz 4
Heron Therapeutics
Wochenperformance: -25,18 %
Platz 5
Sezzle
Wochenperformance: -29,82 %
Platz 6
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: +27,35 %
Platz 7
Deutz
Wochenperformance: +8,34 %
Platz 8
Vizsla Copper
Wochenperformance: -2,00 %
Platz 9
Antimony Resources
Wochenperformance: +48,18 %
Platz 10
Syntheia
Wochenperformance: -6,56 %
Platz 11
Metavista3D
Wochenperformance: +29,79 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +1,18 %
Platz 13
Novo Nordisk
Wochenperformance: +2,86 %
Platz 14
Rheinmetall
Wochenperformance: -3,98 %
Platz 15
Assembly Biosciences
Wochenperformance: +14,29 %
Platz 16
Tesla
Wochenperformance: +2,23 %
Platz 17
BYD
Wochenperformance: -4,10 %
Platz 18
