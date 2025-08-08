    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSyntheia AktievorwärtsNachrichten zu Syntheia
    DAX, WithSecure & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag

    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 WithSecure +69,87 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥈 The RealReal +26,13 % Internet Nachrichten
    🥉 Power Solutions International +25,83 % Maschinenbau Nachrichten
    🟥 Surgical Science Sweden -26,53 % Gesundheitswesen Forum Nachrichten
    🟥 Heron Therapeutics -27,97 % Pharmaindustrie Nachrichten
    🟥 Sezzle -31,33 % Finanzdienstleistungen Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 BitMine Immersion Technologies Registered Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🥈 Deutz Maschinenbau Forum Nachrichten
    🥉 Vizsla Copper Rohstoffe Forum Nachrichten
      Antimony Resources Rohstoffe Forum Nachrichten
      Syntheia Informationstechnologie Forum Nachrichten
      Metavista3D Informationstechnologie Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DAX 246 - Forum Nachrichten
    🥈 Novo Nordisk 98 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥉 Rheinmetall 59 Maschinenbau Forum Nachrichten
      Assembly Biosciences 58 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Tesla 53 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      BYD 39 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten




    DAX, WithSecure & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.