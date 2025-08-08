Starke Performance Gen Digital Aktie legt zu - 08.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Gen Digital Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,23 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Gen Digital ist ein führender Anbieter im Bereich Cybersicherheit, spezialisiert auf Datenschutz und Privatsphäre. Hauptprodukte sind Antivirus-Software, Identitätsschutz und VPN-Dienste. Es konkurriert mit McAfee, Kaspersky und NortonLifeLock und hebt sich durch innovative Lösungen und Benutzerfreundlichkeit ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Gen Digital über einen Zuwachs von +0,40 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gen Digital Aktie damit um -4,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gen Digital auf -6,42 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

Gen Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,25 % 1 Monat -3,13 % 3 Monate +0,40 % 1 Jahr +12,22 %

Informationen zur Gen Digital Aktie

Es gibt 620 Mio. Gen Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,38 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Gen Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gen Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gen Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.