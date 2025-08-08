Aktien New York
Moderate Gewinne zum Auftakt - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch
- US-Börsen starten Freitag mit moderaten Gewinnen.
- S&P 500 und Nasdaq 100 nähern sich Rekordhochs.
- Zinssenkungshoffnungen treiben Aktienmarkt an.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag zum Auftakt moderate Gewinne verbucht. Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten haben sie sich in den vergangenen Tagen wieder etwas berappelt. Die wichtigsten Indizes steuern auf eine positive Wochenbilanz zu. Zinssenkungshoffnungen waren zuletzt einer der wichtigsten Treiber am Aktienmarkt.
Der S&P 500 stieg am Freitag wenige Minuten nach dem Start um 0,52 Prozent auf 6.373 Punkte. Der marktbreite Index hatte erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt - wie auch der technologielastige Nasdaq 100 , der am Freitag 0,67 Prozent auf 23.546 Punkte gewann und damit näher an sein Rekordhoch heranrückte.
Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,27 Prozent auf 44.086 Zähler zu. Das Börsenbarometer ist aber noch ein Stück vom Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres entfernt./ajx/he
@vostock
Heute wollen wir einmal Productivity Software anschauen – ich habe dafür 4 Firmen ausgesucht, die Projektmanagement Software vertreiben. Damit kann man Tasks in Projekte planen, auf einer Zeitachse (Gantt-Chart) darstellen, Abhängigkeiten definieren und visualisieren, Aufgaben Mitarbeitern zuweisen, usw.
Im Prinzip braucht jeder so eine Software und auch ständig… Es hat somit zwar keinen Burggraben, aber eine hohe Skalierbarkeit.
ASANA – Einer der älteren Anbieter. Die Software gibt es in einer freien Version, die ich mir angeschaut habe. Leider kann die freie Version keinen Gantt-Chart anzeigen. Aus diesem Grund hab ich das nicht weiter verfolgt.
Smartsheet – Neben den oben genannten Feature bietet die Software noch ein mächtiges Workflowmanagement, zahlreiche Interfaces und viele Dashboard und Reporting Funktionen. Diese Software nutze ich beruflich in der Bezahl-Version.
Investieren kann man in Smartsheet nicht mehr. Die Firma wurde 2024 übernommen und von der Börse genommen.
Monday.com – Ein Newcomer. Die Software präsentiert sich sehr farbenfroh, hat aber viel weniger Funktionen als Smartsheet. Es gibt nur zwei Berechtigungsebenen – statt 5 wie bei Smartsheet – klingt nicht so wichtig, aber es bedeutet, dass man keine Read-only Benutzer anlegen kann. Es gibt auch keinen grafischen Workflow-Builder wie bei Smartsheet und Workflows verstehen nur eine Bedingung
Dennoch wird Monday.com aktuell in den TopStocks von Seeking alpha gelistet
Atlassian – einer der Altmeister. Die Projekt-Management Software heisst „Jira“. Es gibt eine freie Version, die ich aktiv nutze. Inzwischen gibt es ein ganzes Ökosystem zusätztlicher Apps.
Gitlab – Im Vergleich des Aussenseiter. Gitlab ist eine Software entwicklungsplatform, die AI-gestützte SW-Entwicklung anbietet.
Soweit zur Einführung – wir machen ja kein Software Review, sondern wollen das Potential der Aktien einschätzen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250803000553-01.png
Schaut man auf die Umsatzentwicklung sieht man, dass Atlassian etabliert ist und trotzdem noch hohe Wachstumsraten aufweist.
Das Wachstum ist über fast 10 Jahre einigermaßen stabil geblieben. Die kleineren Firmen (Monday, Asana und Gitlab) hatten sehr starkes Wachstum seit 2020, das sich jetzt abgeschwächt hat.
Hallo allerseits,
anbei mein Depotupdate - Kerndepot - Juli 2025 (eigentlich Stand 01.08.2025 - war noch im Urlaub und konnte erst jetzt meine Daten ziehen).
|JAN
|235,11
|FEB
|563,37
|MRZ
|348,13
|APR
|841,39
|MAI
|1765,14
|JUN
|1052,50
|JUL
|562,09
|ALIBABA GROUP HLDG LTD
|FS KKR CAP CORP. DL -,001
|DEKA DAXPLUS MAXIMUM
|SALESFORCE INC. DL-,001
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|PEGASYSTEMS DL-,01
|THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
|CISCO SYSTEMS DL-,001