    Deutschlands größte Marinewerft TKMS wird eigenständig

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS wird selbstständig und geht an die Börse.
    • Thyssenkrupp behält 51% der Anteile an TKMS.
    • Bundesbeteiligung und Aufsichtsratsstruktur diskutiert.
    ROUNDUP - Deutschlands größte Marinewerft TKMS wird eigenständig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN/KIEL (dpa-AFX) - Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS wird selbstständig und geht an die Börse. Die Aktionäre der Konzernmutter Thyssenkrupp haben bei einer außerordentlichen Hauptversammlung die Abspaltung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) beschlossen.

    Mit der Ausgründung soll die Sparte laut Thyssenkrupp-Chef Miguel López eine größere unternehmerische Freiheit bekommen, um besser wachsen zu können. López geht davon aus, dass das neue Unternehmen TKMS AG & Co. KGaA Mitte Oktober ins Handelsregister eingetragen wird. Eine Börsennotierung soll unmittelbar im Anschluss erfolgen.

    Thyssenkrupp behält 51 Prozent der Anteile an TKMS

    Das Unternehmen gehört weiterhin zum Thyssenkrupp-Konzern: Die Thyssenkrupp AG behält über eine neue Holding-Gesellschaft eine Mehrheit von 51 Prozent. Die übrigen 49 Prozent der TKMS-Aktien werden an die Thyssenkrupp-Aktionäre übertragen - im Verhältnis ihrer Beteiligung. Sie werden damit zu unmittelbaren Anteilseignern von TKMS.

    Die Firma ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen beschäftigt rund 8.200 Menschen. Werftstandorte sind Kiel und Wismar. Weitere Standorte betreibt TKMS unter anderem in Hamburg, Bremen und Emden. Vorstandschef ist der frühere Thyssenkrupp-Arbeitsdirektor Oliver Burkhard.

    "Wir geben dem Unternehmen die unternehmerische Freiheit, um schneller zu handeln, gezielter zu investieren und seine führende Position weiter auszubauen", sagte López bei der Hauptversammlung. Die Eigenständigkeit bedeute mehr Handlungsspielraum. Er verwies auf volle Auftragsbücher und zahlreiche U-Boot-Aufträge aus Deutschland, Norwegen und Israel seit 2021. "Und erst kürzlich hat Singapur erneut bei TKMS bestellt - zwei weitere U-Boote für den indopazifischen Raum", so López weiter.

    TKMS-Auftragsbestand liegt bei über 18 Milliarden Euro

    Auch in der zivilen Forschung sei das Unternehmen gefragt: "Der Bau des neuen deutschen Forschungsschiffs "Polarstern 2" für Einsätze unter extremen Klima- und Wetterbedingungen wurde an uns vergeben - mit einem Auftragsvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro." Insgesamt sei der Auftragsbestand seit Ende September um mehr als 50 Prozent gewachsen auf zurzeit mehr als 18 Milliarden Euro.

    Mit der Verselbstständigung bekomme TKMS direkten Zugang zum Kapitalmarkt und könne Investitionen in neue Technologien und Märkte aus eigener Kraft vorantreiben, sagte der Thyssenkrupp-Chef. Zudem mache die Börsennotierung den Wert des Unternehmens nach außen sichtbar.

    In der Vergangenheit war auch über einen Einstieg des Bundes bei TKMS gesprochen worden. Geplant ist jetzt eine Sicherheitsvereinbarung, in der der Bund besondere Informations- und Konsultationsrechte bei sogenannten sensitiven Aktivitäten erhält. In einem Eckpunktepapier haben sich Thyssenkrupp und die Bundesregierung bereits auf Zustimmungs- und Vorkaufsrechte für den Bund geeinigt. Auch soll der Bund das Recht erhalten, ein Mitglied für den neuen zehnköpfigen TKMS-Aufsichtsrat vorzuschlagen.

    Einstieg des Bundes weiterhin möglich

    Ein Beteiligungserwerb der Bundesrepublik Deutschland sei nicht Bestandteil des Papiers, sagte der TKMS-Aufsichtsratsvorsitzende Volkmar Dinstuhl. "Die ThyssenKrupp AG steht jedoch bereit, hierzu bei Interesse in einen vertiefenden Dialog einzutreten." Die Sicherheitsvereinbarung soll bis spätestens Ende September abgeschlossen werden.

    Aktionäre äußerten sich in der Hauptversammlung überwiegend positiv zu der Abspaltung. "Eine klare Fokussierung auf das jeweilige Geschäft kann zu einer besseren Unternehmensführung und damit eben auch zu besseren Entscheidungen führen", sagte Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Die Attraktivität für Investoren steige, "da klar abgegrenzte Geschäftsmodelle nicht den Malus eines Konglomerats haben".

    Aktionärsvertreter: Konzernmutter bleibt Schattenkapitän auf Brücke

    Hendrik Schmidt von der Fondsgesellschaft DWS kritisierte die geplante Führungsstruktur mit einem mehrheitlich von der Konzernmutter besetzten Aufsichtsrat, in dem sechs von zehn Mitgliedern von Thyssenkrupp bestimmt werden. "Die versprochene Eigenständigkeit bleibt damit vorerst eine Fahrt unter Aufsicht, mit der Konzernmutter als Schattenkapitän auf der Brücke", sagte er. Der Finanzexperte forderte, dass zur Wahrung der Interessen von Minderheitsaktionären das Aufsichtsgremium mehrheitlich unabhängig besetzt werden solle.

    Welche Personen in den Aufsichtsrat sollen, steht laut Dinstuhl noch nicht fest. Die größte Einzelaktionärin der Thyssenkrupp AG, die Krupp-Stiftung mit einem Anteil von 21 Prozent, solle einen Sitz bekommen.

    Die Verselbstständigung der Marinesparte ist Bestandteil eines für die kommenden Jahre geplanten Konzernumbaus bei Thyssenkrupp. Dabei sollen auch die anderen vier Sparten eigenständig aufgestellt und für die Beteiligung Dritter geöffnet werden./tob/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Autor
    dpa-AFX
    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene Werte
